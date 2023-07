Le PSG répond sèchement à la lettre envoyée par Kylian Mbappé !

La suite après cette publicité

Jadis un homme qui portait les lettres, le courrier est devenu la stratégie de communication préférentielle du Paris Saint-Germain ces dernières semaines. Après deux lettres expédiées par Kylian Mbappé - une première pour annoncer son choix de ne pas activer l’option d’un an dans son contrat, une seconde destinée à Nasser al-Khelaïfi pour justifier son choix - le champion de France en titre a également opté pour la plume afin de répondre officiellement au Bondynois. Craignant un départ libre à l’été 2024, le PSG, par la voix de son président, s’est donc rapidement montré ferme.

La réponse cinglante du PSG par courrier !

Deux scénarios ont ainsi été avancés : soit l’ancien attaquant de l’AS Monaco prolonge, soit il quitte le club cet été dans une opération qui pourrait alors atteindre 350 millions d’euros (indemnités, salaires et primes éventuelles). «Ma position est très claire. Je ne veux pas me répéter à chaque fois: si Kylian veut rester, on veut qu’il reste. Mais il a besoin de signer un nouveau contrat. On ne veut pas laisser partir gratuitement le meilleur joueur du monde. C’est impossible. C’est pour ça qu’il doit se décider la semaine prochaine, ou maximum dans deux semaines. Et s’il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte», assurait en ce sens le boss du club de la capitale, ce mercredi, en conférence de presse.

Oui mais voilà, à l’heure où l’international tricolore (70 sélections, 40 buts) est convoité par le Real Madrid mais aussi Liverpool qui aurait d’ores et déjà formulé une offre, L’Equipe dévoile de nouvelles informations dans ce feuilleton haletant. Ainsi, le quotidien avance que le PSG a décidé de répondre au courrier de KM7 par une autre lettre, envoyée le 3 juillet dernier. L’occasion pour le board parisien de rappeler à son protégé les promesses faites mais également les conséquences - jugées - désastreuses d’une telle prise de position publique.

Le club reste sur ses positions…

Au sein de ce document, rédigé sur trois pages, le PSG réaffirme tout d’abord sa volonté de conserver l’attaquant français, précisant toutefois qu’il pourrait également répondre favorablement à une demande de transfert. Le quotidien assure, dans cette optique, que le club parisien et Mbappé avaient un accord oral pour envisager un transfert à l’été 2024, si le joueur le demandait. Un accord qui n’empêchait pas les hautes sphères parisiennes de négocier, parallèlement, une prolongation de contrat au-delà de 2025. Dans la suite de cette lettre envoyée, le PSG se montre, en revanche, beaucoup plus amer envers sa star.

D’une part, le PSG évoque «d’énormes préjudices» et «des dommages causés» par l’annonce publique de KM7 sur le fait de ne pas vouloir prolonger et donc de se retrouver libre en juin 2024. «Comment voulez-vous qu’un club se positionne dès cet été en sachant que le joueur ne veut pas prolonger dans un an ? S’il a changé d’avis, pas de problème, mais ça aurait dû rester en privé et on aurait pu régler ça, entre nous, dès cet été», peut-on également lire à ce sujet. Revenant également sur les efforts financiers consentis pour enrôler l’ancien Monégasque, le PSG avoue qu’un départ sans indemnité pourrait avoir de graves conséquences économiques.

… et dénonce la communication de sa star !

Les montants investis «ne peuvent s’inscrire que dans le cadre d’une cession future ou d’une continuité au-delà du 30 juin 2024, comme cela était convenu entre nous», ajoute, en ce sens, le club francilien, assurant également que des discussions avaient lieu avec Luis Campos et Olivier Gagne, le directeur adjoint du football, pour trouver un dénouement heureux dans ce dossier. Si L’Equipe indique par ailleurs que Mbappé aurait fait la promesse à NAK de ne jamais partir libre, le média rappelle également que l’entourage du joueur conteste cette version. Une chose est sûre, si l’intéressé n’a jamais indiqué officiellement sa volonté de quitter librement les Rouge et Bleu, sa dernière sortie médiatique sur le sujet ne laissait pas penser à un tel dénouement. «Je pense que partir libre n’était pas la meilleure façon de partir», assurait, à ce titre, KM7 dans un entretien accordé au New York Times.

Pour conclure, le PSG répond aux reproches exprimés par Kylian Mbappé, notamment sur le mercato réalisé par le club en 2022. «Il est vrai que nous avions discuté aussi d’un recrutement très ambitieux que nous n’avons pu que partiellement réaliser compte tenu des conditions du mercato et des contraintes réglementaires françaises et européennes. Des conditions complètement hors de notre contrôle mais en dépit desquelles nous avons essayé de répondre à vos demandes contrairement à ce que nous aurions fait pour tout autre joueur sans être fatal au club». Reprochant finalement le timing choisi par KM7 pour envoyer cette lettre (en plein mercato estival), le PSG - qui regrette «un manque de sincérité de cette position» - clôture finalement sa lettre en invitant le joueur à rapidement rencontrer ses dirigeants pour prendre une décision finale. Prolongation ou vente ? Une chose est sûre, le PSG veut éviter une «paralysie du club» et met un peu plus la pression sur sa star avec une deadline au 31 juillet. Une date pas anodine, puisqu’elle correspondait initialement à la levée, ou non, de l’option de prolongation d’un an, jusqu’en 2025…