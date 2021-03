OM-Brest : les compositions officielles

La suite après cette publicité

L'ère Sampaoli a plutôt bien démarré. En milieu de semaine, les Phocéens se sont imposés sur le score de 1-0 face au Stade Rennais. Pour espérer sécuriser une place en Ligue Europa, l'OM doit gagner le plus de match possibles et commencer par battre Brest cet après-midi (à suivre en direct sur Foot Mercato dès 17h).

Jorge Sampaoli reconduit le onze aligné mercredi, avec une défense à trois pour protéger Mandanda : Caleta-Car, Balerdi et Alvaro sont titularisés. Sur les flancs, place à Nagatomo et Lirola. Dans l'axe, Kamara comme c'est habituel avec Khaoui puis Thauvin. Enfin, Payet accompagnera Milik sur le front de l'attaque. En face, Olivier Dall'Oglio mise sur Larsonneur dans les cages. Perraud, Brassier, Chardonnet et Pierre-Gabriel composeront le quatuor défensif. Devant eux, on retrouve Lasne et Jean Lucas, accompagnés par Faivre et Le Douaron. Charbonnier et Mounié seront chargés de planter.

Les compositions d'équipes :

OM : Mandanda - Alvaro Gonzalez, Balerdi, Caleta-Car - Lirola, Thauvin, Kamara, Khaoui, Nagatomo - Payet, Milik

Brest : Larsonneur - Pierre-Gabriel, Chardonnet, Brassier, Perraud - Le Douaron, Lasne, Jean Lucas, Faivre - Mounié, Charbonnier