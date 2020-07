Côte d'Ivoire : la présidence de la Fédération s'éloigne pour Didier Drogba

Retraité depuis 2018 et une dernière expérience aux États-Unis du côté de Phoenix Rising, Didier Drogba (42 ans) reste l'un des plus grands représentants du football africain avec Samuel Eto'o. L'ancien attaquant ivoirien s'est d'ailleurs président pour être le futur président de la fédération ivoirienne de football. Malheureusement l'ancien joueur de Marseille et Chelsea n'a pas reçu le parrainage de l'AFI (association des footballeurs ivoiriens). Idriss Diallo qui est actuellement le vice-président de la FIF a reçu ce soutien.

Le joueur a été soutenu par la FIFPro Afrique qui n'a pas compris le choix de l'AFI et s'est désolidarisé de cette décision. Alors que 5 groupes peuvent parrainer un candidat, il n'y a plus que l'Amicale des médecins qui peut fournir un parrainage en vainqueur de la Ligue des Champions 2012. Le cas échéant, il ne pourra pas faire partie du scrutin qui se tiendra le 5 septembre prochain.

Élections à la Présidence de la FIF : L’Association des Footballeurs Ivoiriens porte son choix sur Idriss Diallo pic.twitter.com/ZGu7Vssz2v — Lᴀ Cᴏ̂ᴛᴇ ᴅ’Iᴠᴏɪʀᴇ Esᴛ Cʜɪᴄ🇨🇮 (@CotedIvoire_off) July 13, 2020