Équipe de France : Didier Deschamps répond au Real Madrid pour Mbappé

La liste de Didier Deschamps pour les matches de Ligue des Nations face à l’Italie et la Belgique est tombée. Plusieurs petits nouveaux (Olise, Koné) ont été convoqués pour la première fois. En revanche, pas de surprise : le capitaine Kylian Mbappé est bel et bien là. Une présence qui risque de faire jaser du côté de Madrid. RMC Sport indiquait juste avant la conférence de presse de DD que la Casa Blanca aurait aimé voir Mbappé se reposer.

Pour expliquer une telle motivation, qui peut paraître surprenante au vu du statut de leader des Bleus de Mbappé, les Merengues pointent du doigt le calendrier surchargé de cette saison 2024/2025 avec une Ligue des Champions rallongée et le Mondial des Clubs en fin de saison. Comme on pouvait s’y attendre, le sélectionneur national n’a pas vraiment pris en compte les demandes madrilènes. Mais s’il a concédé que les temps de repos des joueurs commencent à devenir trop courts.

Deschamps pas inquiet pour Mbappé

« Je ne sais pas d’où vous tenez vos infos. Je ne peux pas confirmer, infirmer. J’ai parlé avec Kylian. Ce que je peux dire c’est qu’il y a toujours ce problème de calendrier, et ça ne va pas en s’arrangeant avec cette nouvelle formule de Ligue des Champions et une phase de préparation réduite. Ces temps de pause deviennent plus compliqués. Et puis il y a la Coupe du monde des Clubs. La saison va être très longue. Les entraîneurs de club sont obligés d’y penser et de faire en fonction », a-t-il indiqué, avant d’évoquer le début de saison de son capitaine au Real Madrid.

« Il n’a fait que trois matchs avec son nouveau club, des joueurs différents et une organisation différente. Même si ce sont de grands joueurs autour de lui, il y a des automatismes à trouver. Ça ne se fait pas comme ça. Je l’ai trouvé en jambes et avec du jus. Il a toujours marqué des buts et en marquera encore beaucoup. Il y a là-bas une exigence élevée. Il y a tout pour que ça se passe bien, et même très bien. » Un optimisme qui fera plaisir au principal concerné.