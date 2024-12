Saudi Pro League : les retrouvailles houleuses de Karim Benzema et de Cristiano Ronaldo

Il y avait un petit air de nostalgie pour les amoureux du Real Madrid hier soir. Dans cette 13e journée de Saudi Pro League, le Al-Ittihad de Karim Benzema recevait Al-Nassr, porté par un certain Cristiano Ronaldo. Les deux anciens partenaires ont marqué pour une victoire finale revenant au Français (2-1), grâce à un but de Bergwijn dans le temps additionnel. La bonne opération est totale pour le club de Laurent Blanc puisqu’il prend un peu plus le large en tête du championnat saoudien.

Les deux anciens Ballons d’Or se sont bien sûr salués avant la rencontre mais la suite fut bien différente. Preuve qu’il s’agissait bien d’un choc entre deux prétendants au titre final, la rencontre a été émaillée de divers incidents, impliquant parfois les deux stars. Tout s’est accéléré après les buts de Benzema et de Ronaldo justement, inscrits coup sur coup (55e et 57e). Moins de dix minutes plus tard, un incident éclate entre le Français et Otavio, le milieu portugais d’Al-Nassr.

Ronaldo obligé de venir calmer Benzema devant Otavio

Pas réputé pour son tempérament sanguin pourtant, l’ancien attaquant des Bleus est venu mettre son front contre celui de son adversaire avant de lui prendre le visage entre ses mains dans un large sourire, sous les yeux de l’arbitre. Il a fallu que Ronaldo en personne vienne ceinturer son ancien coéquipier en Espagne pour apaiser les tensions, bien aidé par l’apaisant mais imposant Danilo, ex-joueur du PSG, et même d’Aymeric Laporte, pas loin de l’action.

L’échange s’est conclu par un tirage de langue d’Otavio, répondant au doigt levé de Benzema. Les deux protagonistes ont eu droit à leur carton jaune, mettant fin à cet échange houleux. L’explosion de joie à la fin de la rencontre de la part des joueurs d’Al-Ittihad a été d’autant plus forte après cet épisode, alors que Cristiano Ronaldo, toujours aussi haineux envers la défaite, quittait la pelouse dépité. Les deux stars se souviendront sans doute de leurs retrouvailles.