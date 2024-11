MLS : les débuts cauchemardesques d’Olivier Giroud à Los Angeles

Olivier Giroud ne vit pas encore le rêve américain. Loin s’en faut. Débarqué en MLS le 18 juillet dernier après une belle aventure du côté de l’AC Milan, l’attaquant français est à la peine pour ses premiers mois en Californie. À 38 ans et désormais sous les couleurs du Los Angeles FC - où il évolue aux côtés de son compatriote Hugo Lloris - le natif de Chambéry déçoit. Ainsi, après 19 matches disputés avec la franchise américaine, le champion du monde 2018 n’a marqué qu’à deux reprises, à chaque fois en finale (de Leagues Cup et d’US Open Cup). Muet en MLS, où il n’a délivré qu’une seule passe décisive en saison régulière à sa sixième apparition, le gaucher d’1m92 n’a clairement pas encore trouvé la bonne carburation.

Pour preuve ? Sa nouvelle prestation indigeste, ce week-end, lors des demi-finales de la Conférence Ouest. Alors que LAFC, fondé en 2014, visait une troisième finale consécutive en MLS, les coéquipiers de l’ancien buteur montpelliérain ont finalement été éliminés par Seattle (1-2, a.p) dans la nuit de samedi à dimanche. Un match au cours duquel le numéro 9 n’a jamais pesé sur le jeu de son équipe à la pointe de l’attaque, ne tirant qu’une seule fois au but, sans trouver le cadre. Dans cette optique, le Daily News Los Angeles rappelle d’ailleurs que le Français n’avait cadré qu’un seul tir lors de ses huit dernières apparitions, avant son dernier match de la saison.

Giroud soutenu par le vestiaire

Un bilan famélique confirmant les difficultés du principal concerné, «impressionné par l’intensité du jeu» et très frustré par cette acclimatation délicate. Dans le dur, Giroud peut malgré tout compter sur le soutien de ses partenaires, à commencer par Denis Bouanga, visage bien connu du championnat de France et meilleur buteur de MLS la saison dernière. «Olivier nous aide beaucoup par sa présence sur le terrain. Il nous libère les ailiers par sa présence et en amenant les défenseurs vers lui. Je suis sûr que les buts ne vont pas tarder à arriver. C’est évidemment décevant pour lui, mais nous pouvons l’aider», affirmait, à ce titre, l’ancien Stéphanois.

«Je n’ai pas besoin de lui expliquer quoi que ce soit. Il a tout connu dans ce sport, les hauts et les bas. L’effort pour l’équipe est toujours plus important que le fait de marquer des buts, quel que soit l’attaquant. Ensuite, en fonction du nombre de buts que vous marquez, ou du nombre d’actions importantes auxquelles vous contribuez, ce ratio peut augmenter ou diminuer, et la direction peut fluctuer pour les attaquants. Je pense qu’il en est très conscient et qu’il y travaille chaque semaine, chaque jour», surenchérissait de son côté Steve Cherundolo, le technicien de la franchise californienne. Soutenu, Olivier Giroud doit désormais trouver le déclic…