Valentin Rosier explique le choix Nice

Mis à l’écart à Besiktas fin 2023, le latéral droit Valentin Rosier (27 ans) vient se relancer en France en signant à l’OGC Nice dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Un retour dans l’Hexagone pour le natif de Montauban, qui a d’abord été formé à Rodez avant de faire ses débuts en professionnel à Dijon. S’en sont suivis une aventure portugais au Sporting CP puis le départ en Turquie chez les Aigles stambouliotes. Au Gym, il vient pallier le départ plus que probable de l’international algérien Youcef Atal (27 ans), actuellement avec les Verts en Côte d’Ivoire pour la CAN 2023.

Lors de sa conférence de présentation, l’ex-Ruthénois a expliqué son choix de rejoindre les Aiglons, dont l’intérêt n’est pas si récent que cela. «Ça ne date pas forcément de cet hiver, on est en contact depuis plusieurs mois. C’est un tout, j’avais déjà parlé avec le directeur sportif cet été, le coach aussi. Et tout de suite, on a eu cette alchimie. Je connaissais Nice, un club historique. Je connais les ambitions qu’ils ont et comment ça se passe à l’intérieur. J’en avais parlé avec mes agents et ma maman, donc c’était une évidence pour moi». A lui d’ailer l’OGC à aller embêter le PSG dans la course au titre en Ligue 1.