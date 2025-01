Le PSG retient son souffle pour Warren Zaïre-Emery

L’heure est à la fête pour le PSG. Bien mal embarqués dans cette phase de play-off de la Ligue des Champions, les Rouges et Bleus ont conclu leur série de huit matches par un succès éclatant contre Stuttgart ce mercredi soir (4-1). Si la soirée semblait parfaite, un événement est venu ternir l’ambiance : la blessure de Warren Zaïre-Emery après être mal retombé.

D’après l’Équipe, le milieu de terrain a quitté l’enceinte allemande, certes, sans béquille, mais en boitant. Le média affirme également que le joueur de 18 ans n’a pas célébré la victoire avec ses coéquipiers, puisqu’il était testé au niveau du genou et de la cheville. En conférence de presse, Luis Enrique n’a pas donné davantage d’informations, mais ne s‘est montré guère rassurant : « on ne sait pas encore, on attendra demain (aujourd’hui), mais ça ne semble pas très bon. »