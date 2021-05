FC Barcelone : Lautaro Martinez confirme avoir été tout proche de signer

Fraîchement titré champion d'Italie avec l'Inter, Lautaro Martinez a grandement contribué, aux côtés de Romelu Lukaku, au 19e scudetto de la bande à Antonio Conte. C'est donc le vent en poupe que l'attaquant argentin de 23 ans aborde l'intersaison. Une prolongation est depuis janvier dans les tuyaux, et le joueur souhaitait attendre l'officialisation du titre pour parapher un nouveau contrat. Une situation au beau fixe pour le buteur arrivé du Racing Club pour 25 millions d'euros en 2018.

La suite après cette publicité

Et pourtant, le natif de Bahia Blanca aurait pu ne jamais remporter le titre en Serie A. Il était tout proche de s'engager en faveur du Barça l'été dernier. Comme il l'a lui même révélé à ESPN Argentina. «Quand l'occasion s'est présentée, j'ai discuté avec Messi. C'était une belle opportunité pour moi, j'étais vraiment très proche, mais pour de petits détails que je ne peux divulguer, cela se s'est pas fait. J'étais proche, c'était très important pour moi, mais Barcelone avait des problèmes financiers, et la décision était de rester à l'Inter, et maintenant j'ai décroché ce titre», a-t-il expliqué.