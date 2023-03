EdF : Adrien Rabiot prêt à endosser de "grandes responsabilités" en Bleu

La suite après cette publicité

Auteur d’une Coupe du Monde taille patron avec les Bleus en novembre dernier, Adrien Rabiot a vu son statut s’élever au rang d’indiscutable dans le onze de Didier Deschamps. Le milieu de terrain de la Juventus Turin, qui réalise certainement la meilleure saison de sa carrière en club, avait vu son nom être évoqué parmi les potentiels successeurs d’Hugo Lloris pour le capitanat, avant que Kylian Mbappé ne soit finalement nommé. Dans un entretien accordé au Figaro, le joueur de 27 ans a confié se sentir prêt à endosser de nouvelles responsabilités, sans que cela passe forcément par le capitanat.

«Oui, Jules Koundé m’en a parlé (que Didier Deschamps avait été interrogé sur la possibilité de le nommer capitaine ndlr). On m’a dit que le coach avait un peu bégayé (rires). Plus sérieusement, cela prouve ma place et les nouvelles attentes. Mais le coach avait une idée de très claire de ce qu’il voulait faire. Je suis un leader sur le terrain, cela ne me fait pas peur de prendre de grandes responsabilités, et on peut s’appuyer sur moi dans le vestiaire, sans forcément demander un brassard. Le coach a désigné Kylian, et c’est bien comme ça.» Des responsabilités, il en aura ce soir au Stade de France, où il sera titularisé pour le choc face aux Pays-Bas, en match éliminatoire pour l’Euro 2024 (20h45).

À lire

France - Pays-Bas : les compositions officielles