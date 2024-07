Négociations en cours entre Rennes et Bodø/Glimt pour Albert Grønbæk

Ça bouge du côté du Stade Rennais. Au sortir d’un exercice 2023-2024 où Rennes a terminé aux portes de l’Europe, le club breton compte jouer les premiers rôles la saison prochaine. Pour atteindre cet objectif, la direction du SRFC, qui a enregistré l’arrivée de Frederic Massara au poste de directeur sportif, s’active déjà sur le marché des transferts. «Je vais faire le maximum pour aider le club à grandir encore et poursuivre le projet. J’ai la certitude que l’on peut faire du bon travail, il y a toutes les conditions pour réussir : la force des actionnaires, un club solide et des joueurs de qualité. On est bien positionné pour faire quelque chose qui plaise à la ville et aux supporters», avait d’ailleurs récemment assuré l’ancien dirigeant de l’AC Milan.

La suite après cette publicité

Après les mots, place aux actes. Dès lors, le Stade Rennais - qui a d’ores et déjà attiré dans ses filets Steven Gerard Gaote, jeune attaquant prometteur recruté en provenance du Levski Sofia - a décidé de passer à l’action pour une jeune pépite norvégienne. Son nom ? Albert Grønbæk. Sous contrat jusqu’en juin 2028 avec la formation norvégienne du FK Bodø/Glimt, le profil polyvalent du milieu de terrain de 23 ans, qui a démontré une belle capacité de projection tout au long de la saison en témoigne ses 10 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues, a particulièrement séduit les dirigeants bretons.

À lire

Rennes : Fenerbahce sur le point de s’offrir Bertuğ Yildirim

Albert Grønbæk arrive à Rennes…

Un intérêt en passe de se concrétiser. En effet, selon nos informations, le Stade Rennais et le club norvégien sont en cours négociations pour finaliser le deal qui s’approche des 15 millions d’euros, alors que le joueur est lui d’ores et déjà d’accord pour rejoindre les pensionnaires du Roazhon Park. Natif de Risskov et droitier d’1m76, le Danois de 23 ans s’apprête donc à venir renforcer l’entre-jeu des Rouge et Noir qui a vu partir Enzo Le Fée à l’AS Roma. Un joli coup réalisé par la direction sportive rennaise et confirmant les ambitions récemment affichées par Massara dans une interview accordée au média du club.

La suite après cette publicité

«La priorité est d’avoir une équipe forte. Le Stade Rennais a toujours été compétitif. Ça passera bien sûr par les qualités techniques et physiques des joueurs, mais une grande organisation de jeu a toujours donné de grands résultats. Je suis sûr qu’avec notre coach, on arrivera à produire de grands matchs et donner de la satisfaction à tous les supporters. Le Stade Rennais F.C. veut retrouver l’Europe après une saison qui n’a pas été à la hauteur des attentes. L’ambition est de faire mieux et de tout donner. Je vois #ToutDonner un peu partout au club, ce sont de très beaux mots. On doit se mettre au travail, moi le premier. On le fait avec toute l’équipe, les résultats n’arrivent pas sans efforts. Il y aura des changements, mais le projet reste le même, être compétitif et rendre orgueilleux le Stade Rennais».