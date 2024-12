OL - Nice : Franck Haise hallucine toujours sur l’arbitrage

L’arbitrage du match entre l’Olympique Lyonnais et Nice (4-1) n’a toujours pas été digéré par les Aiglons. Depuis, la FFF a confirmé qu’il y avait bien eu une erreur d’arbitrage lors de l’accrochage entre Duje Caleta-Car et Evann Guessand à la 48e minute non sanctionné d’un penalty. Mais le Gym enrage toujours, à l’instar de Franck Haise, ce jeudi en conférence de presse.

«C’est toujours bien de reconnaître, pour tout le monde, les erreurs qu’on peut faire. Après en effet, on a parlé d’une erreur qui était pour le coup tellement évidente. On a même eu les échanges de la VAR. C’est presque encore plus inquiétant, je ne sais pas si je peux dire ça, parce que c’est lunaire. On jouait à Lyon, mais on était sur la Lune là. (…) On aura, j’aurai un échange avec la commission vendredi et c’est une bonne chose. Mais j’ai du mal à comprendre et cinq jours après j’ai toujours du mal à comprendre», a-t-il déclaré, dans des propos relayés par RMC Sport.