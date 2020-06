Ligue 1 : l'OL propose des playoffs dans son dossier devant le Conseil d'État

Et si la saison de Ligue 1 reprenait pour se terminer via un système de playoffs-playdowns ? C'est l'idée qu'a proposé l'Olympique Lyonnais dans un dossier déposé ce samedi devant le Conseil d'État, deux jours après avoir été auditionné par la plus haute juridiction administrative française. L'avocat du club, Me Gilles le Chatelier l'a fait savoir aujourd'hui dans l'émission Les Grandes Gueules du Sport sur RMC.

« On a re-déposé il y a moins d’une heure un nouveau mémoire dans lequel on reprend une proposition de reprise du championnat sous une forme playoffs-playdowns qui se termine le 2 août. Elle est compatible avec le calendrier de l’UEFA », a déclaré l'avocat. En effet, cette date est la veille de celle fixée par l'instance qui régit le football européen pour terminer les championnats. L'ordonnance du Conseil d'État sera rendue lundi ou mardi et annoncera si la Ligue de Football Professionnel a eu raison ou tort de stopper la saison 2019/2020.