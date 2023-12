Gains Ligue des Champions : le PSG et Lens vont toucher le jackpot !

Après six actes riches en rebondissements et surprises, la Ligue des champions va tirer sa révérence pour quelques mois. En effet, la plus belle des compétitions européennes ne reviendra pas avant la mi-février avec de belles affiches en perspective. En attendant d’en savoir plus sur le sujet, puisque le tirage au sort aura lieu lundi, les 32 clubs qui étaient sur la ligne de départ savent combien ils vont empocher après la phase de poules. Le Real Madrid, invaincu en six rencontres, va toucher notamment le gros lot. Mais qu’en est-il concernant nos deux représentants tricolores ?

Dans le groupe B avec Arsenal, le PSV Eindhoven et le Séville FC, le Racing Club de Lens ne faisait pas office de favori. Mais les Sang et Or ont su se battre avec leurs armes. Résultat : ils ont terminé cette phase de poules avec un bilan honorable de 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. De cette campagne, on retiendra notamment leur beau succès face à Arsenal le 3 octobre dernier sur le score de 2 à 1. Les Nordistes, troisièmes et reversés en barrages de Ligue Europa en 2024, vont obtenir un joli chèque. En effet, l’UEFA a fixé à 2,8 M€ le montant de la prime versée en cas de victoire. Pour un match nul, le club obtient 930 000 €.

Lens récupère un joli chèque

Ainsi, Lens, qui a donc deux succès et deux au compteur, a gagné 7,46 M€. A cela, il faut ajouter les diverses primes versées par l’UEFA, comme les revenus liés au marketpool. Deuxième du dernier championnat de France, le RCL dispose d’une part de 45%, soit 27 M€. Les Nordistes ont aussi empoché de l’argent grâce à la prime liée à leur coefficient (2,274 M€) et à leur participation à la C1 (15,64 M€). A tout cela, il faut ajouter 500 000 euros qui correspondent au montant alloué pour la participation à la C3. Au total, Lens a donc gagné environ 52,87 M€. De quoi mettre du beurre dans les épinards.

Autre représentant français sur la scène européenne, le Paris Saint-Germain était attendu au tournant. Dans le groupe de la mort avec le Borussia Dortmund, l’AC Milan et Newcastle, le club de la capitale avait tout pour s’en sortir sur le papier. Mais les changements durant le dernier mercato ont certainement été trop nombreux. Moins impressionnant et impérial, Paris a terminé cette première manche avec un bilan de 2 victoires, 2 nuls et 2 défaites. Les Magpies (4 octobre) et les Rossoneri (7 novembre) ont eu la peau des troupes de Luis Enrique.

Le PSG s’en met plein les poches

Jusqu’au bout, elles ont dû batailler pour tenter de se qualifier. Après un ultime match de la peur à Dortmund, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont obtenu un match nul (1-1). Après ces 6 rencontres, le PSG empoche don 7,46 M€ grâce à ses résultats. Comme les Lensois, les champions de France vont également empocher une prime de participation de 15,64 M€, ainsi que des revenus liés au coefficient (30,7 M€) et au marketpool qui rapportera 33 M€. A tout cela, il faut ajouter 9,6 M€ pour la qualification en huitièmes de finale. Les Franciliens vont donc toucher une belle somme de 96,4 M€ !

Une bonne nouvelle pour les pensionnaires du Parc des Princes, d’autant qu’une élimination en Ligue des champions aurait fait perdre 20 M€ à Paris. Le club aurait eu des pertes importantes au niveau de la billetterie et du merchandising s’il avait été éliminé et envoyé en C3. Mais Paris sera bien au prochain tour et pourra continuer à s’en mettre plein les poches. En cas de parcours parfait jusqu’à la finale, le club de Nasser Al-Khelaïfi pourra remporter jusqu’à 52,7 M€ supplémentaires. De quoi motiver les hommes de Luis Enrique, qui risquent de tomber sur un gros adversaire au tour suivant.