Le Nîmes Olympique présente ses nouveaux maillots pour 2020/2021

À quelques jours de son premier match de Ligue 1 Uber Eats contre Brest, le Nîmes Olympique vient de dévoiler ses nouveaux maillots pour la saison 2020/2021. Conçus par Puma dans un atelier de la région du Grand-Est, ses maillots rendent hommage au savoir-faire à la française mais aussi à l’environnement culturel qui entoure le club nîmois. Les trois maillots nîmois auront d'ailleurs un badge « Made in France ».

Pour la seconde année consécutive, l’équipementier allemand et le Nîmes Olympique ont fait le choix de développer trois maillots au design identique qui se différencie uniquement par leur couleur. « La peau de croco » présente lors de la saison 2019-2020 au centre des maillots, sera une nouvelle fois visible sur les nouveaux maillots mais elle apparaîtra cette-fois uniquement sur les manches.

Les maillots domicile et extérieur conservent les 2 couleurs emblématiques du club, le rouge et le blanc, tandis que le troisième maillot sera noir avec des détails rouges. Un col V classique accompagné d’un léger motif en dégradé est présent sur ces trois maillots dont la partie arrière est constituée de mesh pour améliorer la respirabilité tandis qu'une matière plus légère est également présente pour faciliter les déplacements et les mouvements des joueurs.

Une inscription MCMXXXVII est visible à l’intérieur du col faisant référence à l’année de création du club (1937) en lettre romaine.

Ces nouveaux maillots du Nîmes Olympique seront en vente à partir du samedi 8 août.