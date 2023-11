Dortmund : Youssoufa Moukoko charge Edin Terzic

Connaissant un début de saison compliqué où il a mis de côté par son coach Edin Terzic, Youssoufa Moukoko conserver un temps de jeu faible avec 240 minutes en 11 rencontres pour 2 buts. Une situation qui tranche de ce qu’il vit avec l’équipe d’Allemagne U21 où il cartonne avec 6 buts inscrits en 3 rencontres. Épanoui avec son équipe nationale, il espère que cela convaincra Edin Terzic à l’utiliser davantage.

Il en a profité pour lui glisser un petit tacle comme le rapporte Kicker : «je marque toujours des buts ici parce que je joue 90 minutes complètes. C’est vraiment bien pour moi d’entrer dans ce rythme de jeu. Cela manque encore au club, mais la tendance s’est nettement améliorée depuis la dernière trêve internationale. Au final, je veux jouer ici le plus possible afin de me recommander au club. Au final, on verra si cela suffit.»