Jérémy Mathieu prend sa retraite à 39 ans

Une page se tourne pour Jérémy Mathieu (39 ans). L’ex-international français, vainqueur notamment de la Ligue des Champions avec le FC Barcelone en 2015, a disputé son dernier match de football, ce week-end. Loin du monde professionnel et de la Coupe aux grandes oreilles, Jérémy Mathieu avait décidé de continuer sa carrière sous le maillot du club amateur de Luynes Sports, club de Régional 2 (septième échelon). Le club basé à Aix-en-Provence, dirigé par un certain Franck Guardiola, lui a offert un bel hommage.

Lors d’un précieux succès face à l’AS Maximoise (2-0), le défenseur central a quitté le terrain sous une ovation du public, des adversaires et de ses coéquipiers à la 84e minute. Touché depuis longtemps à un genou, le défenseur formé à Sochaux a donc décidé de mettre un terme à une longue carrière. Après être passé par Valence en Espagne, il a notamment remporté la Ligue des champions en 2015, 2 Ligas et 3 Coupes du Roi avec Messi, Neymar et Suarez, avant de rejoindre le Sporting Lisbonne, puis Luynes Sports. «J’avais été désigné pour tirer les pénaltys. Dommage ! Mais le plus important, c’est que l’équipe ait gagné», a-t-il lâché dans les colonnes de La Provence, après sa retraite.