Kylian Mbappé devient actionnaire d’une nouvelle compétition insolite

En parallèle de ses exploits au Real Madrid, Kylian Mbappé (25 ans) s’est découvert une passion pour l’investissement. Après le Stade Malherbe de Caen (L2) et le haut de gamme électronique Loewe, l’international français vient d’annoncer qu’il allait investir dans l’équipe de France SailGP, une compétition internationale de voile, où s’affrontent douze équipes à bord de catamarans volants ultra-performants et très rapides. Via son projet "Inspired by KM", visant à soutenir les jeunes, il devient donc partenaire associatif.

«Nous sommes ravis de nous embarquer dans cette nouvelle aventure avec l’équipe France SailGP, aux côtés d’Accor et d’autres investisseurs. Je suis également fier qu’Inspired By KM ait l’opportunité d’impliquer davantage de jeunes à travers le monde grâce à ce partenariat. À travers Inspired By KM, je veux tendre la main aux jeunes du monde entier et leur donner la force de croire en leurs rêves», a écrit l’attaquant du Real Madrid dans un communiqué. De quoi donner un sérieux coup de pub à la compétition et à l’équipe de France.