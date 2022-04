Bayern : ça sent aussi bon pour Manuel Neuer

La suite après cette publicité

Deux bonnes choses de faites. Comme nous vous l'expliquions un peu plus tôt ce lundi, la presse allemande assure que l'avenir de Thomas Müller (32 ans) est réglé et qu'il va prolonger son contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2025, soit de deux saisons supplémentaires. Sky Germany affirme de son côté que Manuel Neuer (36 ans), dont le cas a lui aussi été jugé prioritaire, va suivre les traces de son compatriote.

S'il reste encore d'infimes détails à régler pour le portier allemand, il devrait lui aussi parapher un nouveau bail jusqu'en 2025. Reste à savoir quand l'officialisation interviendra, mais la direction du Rekordmeister peut en attendant se pencher plus assidument sur l'épineux dossier Robert Lewandowski (33 ans), qui sera lui aussi libre de s'engager où bon lui semble dans un an et dont le nom revient avec insistance du côté du FC Barcelone.