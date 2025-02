Un club prestigieux a fait une offre à Carlo Ancelotti

La saison du Real Madrid est assez mouvementée. Outre l’adaptation de Kylian Mbappé qui a fait grand bruit lors de la première partie de saison, les résultats du club merengue en Ligue des Champions ont étonné, puisqu’il devra passer par Manchester City, en barrages, avant d’atteindre la phase finale. Sans compter les deux lourdes défaites lors du Clasico. Mais malgré cela, Carlo Ancelotti a réussi à redresser la barre et reste en tête du Championnat d’Espagne, avec une légère avance.

Et malgré cette grosse saison, le manager de 65 ans a été clair sur son avenir en janvier dernier : «je veux être très clair, la date de mon départ de ce club, je ne la déciderai jamais de ma vie. Ce jour arrivera, mais je ne sais pas quand. Ce n’est pas à moi d’en décider. Florentino va continuer quatre ans de plus, et mon objectif c’est de rester quatre ans de plus à ses côtés. Comme ça, on fera un super pot de départ ensemble», avait lâché le Mister.

Carlo Ancelotti veut rester

Pourtant, une opportunité en or vient de s’offrir à lui. Comme l’informe AS, l’AS Roma veut faire de Carlo Ancelotti le nouvel élu pour relancer son projet. Comme en 2021 avec José Mourinho, le club romain souhaite un grand nom pour prendre la suite de Claudio Ranieri, qui a annoncé sa retraite à la fin de la saison. Les Friedkins, propriétaires du club de l’AS Roma, essaieraient personnellement de le convaincre pour l’été prochain. La proposition serait ambitieuse à tous points de vue, sur le plan économique et sportif.

Les Giallorossi espèrent séduire l’entraîneur madrilène en faisant appel à ses liens avec son ancien club, lui qui a brillé en tant que joueur de l’AS Roma entre 1979 et 1987, avec un Scudetto remporté. Le Mister n’a d’ailleurs jamais caché qu’il aimerait entraîner la Roma avant la fin de sa carrière : «j’ai une grande relation avec la Roma, de très bons souvenirs, mais il y a un long chemin entre les mots et les actes». L’AS Rome a d’ailleurs pris des contacts, mais cela ne dépendra que des résultats du Real Madrid, puisque Carlo Ancelotti souhaite rester, bien que des sources estimaient qu’il souhaite partir en fin de saison.