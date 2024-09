OM : la réponse du clan Ismaël Bennacer

La semaine dernière, l’Olympique de Marseille a officialisé l’arrivée d’Adrien Rabiot, libre depuis son départ de la Juventus. Mais avant lui, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome souhaitaient mettre la main sur un autre milieu de terrain de Serie A, à savoir Ismaël Bennacer (26 ans). Malgré les approches des Phocéens, l’Algérien est finalement resté chez les Rossoneri, lui qui s’est d’ailleurs blessé. Ce mardi, son agent, Enzo Raiola, est revenu sur son mercato dans les colonnes de Tuttosport.

« Ce qui s’est passé est assez simple. Il y a eu des discussions avec quelques clubs, mais lui n’a jamais remis en question son envie de rester à Milan. Je rappelle que le marché arabe n’est pas ouvert tous les jours et tous les joueurs ne peuvent pas aller en Arabie saoudite. Les Rossoneri souhaitaient également qu’il reste et c’est toujours difficile de trouver une autre équipe en Europe. On est bien à Milan, c’est un club important. Ce n’est pas simple de quitter l’AC Milan ». L’OM comme les clubs saoudiens savent donc à quoi s’en tenir.