Barça : Pedri répond aux accusations sur sa vie nocturne

Du haut de ses 22 ans, Pedri est déjà le patron de l’entrejeu du FC Barcelone. Formé à Las Palmas, le champion d’Europe 2024 avec la Roja a connu une ascension stratosphérique avec les Blaugranas. Révélé sous les ordres de Xavi, l’international espagnol (30 sélections, 2 buts) est désormais un titulaire en puissance sous les ordres de Hansi Flick et contribue largement à la très bonne saison des Culés.

Parfois accusé d’avoir une vie nocturne agitée, Pedri a décidé de répondre de façon claire à ses détracteurs. Dans un entretien accordé à RAC1, le milieu de terrain a expliqué que ses soirées étaient au contraire, très calmes : « si quelqu’un pense que je sors beaucoup le soir, il peut venir chez moi et il s’ennuiera en me voyant. » Une hygiène de vie qui se traduit par des performances de haute volée sur les terrains de Liga et d’Europe.