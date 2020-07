Tottenham prolonge Eric Dier

Septième de Premier League, Tottenham (58 points) est toujours à la lutte pour obtenir une place en coupe d'Europe. Mais José Mourinho a dû notamment se passer d'Eric Dier, qui a été suspendu quatre matches par la FA après une altercation avec un supporter en tribunes lors du match face à Norwich en mars dernier. L'Anglais a aussi écopé d'une amende de 44 500 euros.

Mais après plusieurs mauvaises nouvelles, le natif de Cheltenham en a eu une bonne ce mardi. En effet, les Spurs viennent d'annoncer sa prolongation de contrat. Lié initialement à Tottenham jusqu'en 2021, il a signé un nouveau bail jusqu'en juin 2024. Une belle marque de confiance de la part de l'écurie de la capitale anglaise.

We are delighted to announce that @ericdier has signed a new contract with the Club which will run until 2024!#THFC ⚪️ #COYS