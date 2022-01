Sanctions de la FIFA : l’OM réagit !

Ce vendredi, nous apprenions que la fédération internationale de football avait décidé de suspendre, pour une durée de quatre mois, Pape Gueye, le milieu de terrain de l’Olympique de Marseille. Pire encore, le club phocéen allait être interdit, par l’instance internationale, de recrutement pendant deux fenêtres des transferts.

La suite après cette publicité

Ce qui est en cause, c’est le transfert du milieu de terrain international sénégalais. Alors qu’il arrive en fin de bail avec Le Havre, il signe un pré-contrat avec le club anglais de Watford. L’été qui suit, en 2020, il ne rejoindra pas les Hornets et s’engagera, libre, avec l’OM. Les sanctions qui sont tombées concernent donc un non respect des contrats signés.

L’OM et Gueye font appel

On se disait alors que l’affaire pourrait se régler à l’amiable, l’OM étant sommé de verser de l’argent au club britannique. Mais cela ne suffit pas et les deux clubs ont fait appel (qui est suspensif), Watford pour obtenir plus d’argent et l’OM pour ne pas être interdit de recrutement. On attendait alors la communication de la formation marseillaise, qui est arrivée ce samedi en fin d’après midi.

« L’Olympique de Marseille et son joueur Mr. Pape Alassane Gueye ont pris connaissance de la décision rendue par la Chambre de Résolution des Litiges de la FIFA dans le cas les opposant à Watford FC. Le Club et son joueur entendent faire appel devant le Tribunal Arbitral du Sport afin que soient reconnus tant le bien-fondé de leur positions, que l’absence de tous reproches qui auraient pu leur être, à tort, imputés. Dans l’attente d’une décision définitive, un demande de suspension de toutes sanctions sportives a été déposée afin de préserver leurs intérêts», peut-on ainsi lire sur le communiqué fourni par le club phocéen. Tout cela est loin d’être terminé…