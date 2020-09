L'Inter est déjà prête à sacrifier Christian Eriksen

L'Inter a réglé son principal problème. Antonio Conte a décidé de rester au moins pour la saison à venir. Malgré les tensions nées avec sa direction, l’entraîneur a mis de l'eau dans son vin, le club aussi, et a décidé de repartir au combat. Face à une Juventus qui sera peut-être plus prenable que jamais, le club lombard voit là une belle occasion de rafler enfin le scudetto. De gros moyens ont même été mis à disposition de Conte dès le début du mercato pour renforcer un effectif déjà bien garni.

Achraf Hakimi a posé ses valises contre 40 M€, quand les Nerazzurri ont levé les options d'achat de Nicolo Barella, Sefano Sensi et Alexis Sanchez. L'hiver dernier, Victor Moses, Ashley Young et Christian Eriksen ont également débarqué. Les deux premiers cités étaient promis à des rôles plutôt secondaires quand le Danois devait occuper une place de choix. A six mois de la fin de son contrat à Tottenham, le milieu offensif de 28 ans a préféré anticiper son départ, coûtant tout de même 20 M€.

L'Inter est prêté à écouter des offres pour Eriksen

Sauf que depuis son arrivée, il a du mal à se fondre dans le collectif intériste. Titulaire à 11 reprises seulement depuis le mercato d'hiver (pour 26 rencontres au total, 4 buts et 3 passes décisives), il est même dans l’œil du cyclone en Italie à tel point que son avenir est d'ores et déjà en train d'être remis en question. Désormais le sujet n'est plus tabou, Christian Eriksen fait partie des joueurs disposant d'un bon de sortie cet été.

Selon la Gazzetta dello Sport, l'Inter laissera filer le joueur en cas d'offre satisfaisante et ce dans un but but bien précis. Déjà, les Nerazzurri feraient l'économie d'un gros salaire estimé à 8 M€ par saison mais en plus de cela, ils pourraient se servir de la somme générée par un transfert pour le réinvestir sur N'Golo Kanté, qui est maintenant la priorité de Conte. Un prix de 50 M€ avait été fixé au préalable par le Corriere dello Sport et même s'il sera difficile d'atteindre une telle somme, l'Inter ferait sans aucun doute une belle culbute.