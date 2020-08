Chelsea a fixé le prix du convoité N'Golo Kanté

Chelsea a lancé son mercato de folie depuis des semaines déjà. Parmi les grosses écuries du Vieux Continent, la formation londonienne est de loin celle qui est la plus active, avec près de 150 millions d'euros déboursés pour Timo Werner, Hakim Ziyech et Ben Chilwell, en plus de Thiago Silva et de Malang Sarr, tous deux arrivés à prix 0 car en fin de contrat avec leur club précédent.

La suite après cette publicité

Mais les Blues vont tout de même devoir dégraisser. En juin, la presse britannique dévoilait ainsi une liste de six joueurs indésirables, dont la vente devait servir à remplir les caisses. Il s'agissait alors de de Tiémoué Bakayoko, Emerson Palmieri, Davide Zappacosta, Danny Drinkwater, Michy Batshuayi et de Victor Moses. Quant à N'Golo Kanté, les rumeurs concernant un départ se sont considérablement amoindries ces derniers temps.

L'objectif numéro 1 de l'Inter

« J'ai lu des rumeurs et des discussions sur lui et son futur au club. Je l'ai dit plein de fois, N'Golo est un des meilleurs milieux de terrain du monde et j'aurais adoré jouer avec lui, avec son style de jeu, il a tout », avait lancé Frank Lampard fin juin. Depuis, on a cependant appris que l'Inter arrivait fort sur ce dossier. Et comme l'explique La Gazzetta dello Sport, le Français n'est pas considéré comme présent sur la liste des transferts par son club... mais les Londoniens écouteront tout de même les offres qui arriveront.

Selon la publication italienne, les Blues laisseront filer leur milieu de terrain de 29 ans en cas d'offre atteignant les 50 millions d'euros. Un montant que pourrait bien débourser l'Inter, puisqu'Antonio Conte en a fait sa priorité pour l'entrejeu. Le journal aux pages roses précise cependant que les Milanais vont devoir dégraisser considérablement, et que des joueurs comme Matias Vecino et Roberto Gagliardini vont probablement partir dans les semaines à venir pour financer l'arrivée de l'ancien du SM Caen. Thomas Partey serait le plan B du club lombard. Affaire à suivre...