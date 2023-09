Randal Kolo Muani justifie son forcing pour signer au PSG

La suite après cette publicité

Cet été, le PSG a décidé de réaliser un gros turn-over dans son effectif. Après avoir réussi à se séparer de joueurs comme Neymar ou encore Lionel Messi (et bientôt Marco Verratti), le club de la capitale a recruté 11 nouveaux joueurs. Et le dernier a débarqué lors de l’ultime journée du mercato en toute fin de soirée. Il s’agit de l’international français Randal Kolo Muani.

L’attaquant des Bleus voulait absolument quitter Francfort après une saison passée au club et a eu peur que le transfert finisse par capoter. Car le club allemand avait refusé une offre parisienne tard dans la journée du vendredi. Finalement, Kolo Muani a bien fini par rejoindre Paris pour son plus grand bonheur. « C’est effectivement en dernière minute mon transfert ! Je suis très content, très fier d’être ici. Et puis j’ai vu que le Président a fait beaucoup choses pour que je puisse venir et je suis très fier d’être là», a-t-il confié dans un entretien pour le site officiel du PSG avant de justifier son choix.

Un projet de jeu attirant

« C’est un club que je supportais quand j’étais petit, et c’est là où j’ai grandi. C’est ma ville, donc je voulais tout faire pour venir ici. Ça fait toujours plaisir de revenir aux sources et d’essayer d’aller le plus loin possible avec le club qu’on aime. Et puis je suis content de voir ce que le coach met en place avec cette nouvelle équipe et ce projet qui m’attire énormément. Maintenant, il faut se mettre au boulot ! » a expliqué l’ancien joueur du FC Nantes.

S’il n’a pas pu participer au match face à l’OL ce dimanche, l’attaquant de 24 ans a été convoqué en équipe de France lors de cette trêve. Il retrouvera des coéquipiers à lui puisqu’il continuera de s’entraîner avec Kylian Mbappé, Lucas Hernandez ou encore Ousmane Dembélé. Un atout supplémentaire pour faciliter son intégration à Paris. « Je ne suis pas une personne très timide donc j’arrive à̀ aller vers mes coéquipiers quoi qu’il arrive. Mais oui, ça va sûrement m’aider. Et puis ça fait toujours plaisir de venir dans un club où des amis jouent, et évoluer avec eux. » L’aventure parisienne de Kolo Muani a déjà débuté !