Bayern : Robert Lewandowski fait une annonce sur son avenir

Présent au Grand Prix de Monaco ce dimanche, le buteur du Bayern Munich, Robert Lewandowski, a fait une confidence sur son futur. Le Polonais de 33 ans, qui est sous contrat avec le club bavarois jusqu’en juin 2023, a laissé entendre qu’il donnerait bientôt plus d’informations sur son avenir. « Le moment viendra de donner des informations. Bientôt, il me sera possible d'en dire plus », a déclaré Lewandowski au micro de Sky Sports avant de poursuivre.

«Un départ au Barça ? Ça dépend de plusieurs facteurs. Je pense que ma situation est claire et qu'il est inutile d'en parler (…). C'est difficile de dire que je jouerai pour le Bayern la saison prochaine.» Annoncé sur le départ, l’international polonais devrait quitter la Bavière cet été et pourrait notamment s'engager avec le FC Barcelone. Cette saison, l'attaquant munichois a disputé 46 matches, inscrit 50 buts et délivré 7 passes décisives.