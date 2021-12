Youcef Belaïli refuse une approche d'un club de Liga

« Certes, sur le plan financier, il gagnera plus d’argent en optant pour le club émirati, mais mon fils veut absolument signer dans un club européen, quitte à percevoir un salaire inférieur, car comme il me l’a dit, l’argent n’est pas une priorité pour lui ; il veut revenir en Europe » avait récemment déclaré à la télévision qatarie Abdelhafid Belaïli, père et agent de Youcef Belaïli.

Selon nos informations, le Fennec aux 31 capes avec l'Algérie, libre de tout contrat après avoir résilié avec Qatar SC, a repoussé les approches d'un club de Liga qui était prêt à lui offrir 600 000 € nets par an. Une approche refusée par le père du joueur qui espère toujours obtenir un salaire proche des 2 M€ par saison. Rappelons que le natif d'Oran figure sur les tablettes d'Al-Jazira Club et d'Al-Ain. Sa quête de trouver un club européen majeur s'annonce ardue, à moins de revoir ses prétentions salariales à la baisse.