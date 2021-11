Affaire Hamraoui : l'avocat d'Aminata Diallo dénonce la garde à vue de sa cliente

Au micro de BFMTV, l'avocat de la milieu de terrain du Paris Saint-Germain Aminata Diallo ne comprend pas la garde à vue de sa cliente suite à l'agression de sa coéquipière Kheira Hamraoui : «une convocation en audition libre aurait été parfaitement suffisante. Elle se serait expliquée. La seule question, c’est pourquoi elle était là à ce moment-là, pourquoi elle n’a pas été agressée. Et encore, elle a été quand même molestée. Elle n’a pas reçu de coups de barre de fer comme madame Hamraoui. Elle s’en est expliquée devant les officiers de police judiciaire, qui ont finalement trouvé que ses explications étaient convaincantes et n’ont rien trouvé à redire. Elle a coopéré avec les officiers de police judiciaire, que ce soit dans la perquisition, l’exploitation de ses téléphones… On n’a rien trouvé qui mettait en cause madame Diallo»

La suite après cette publicité

Maître Mourad Battikh ajoute également que cette affaire aurait pu porter préjudice à l'image de la joueuse de 26 ans: «Elle clame son innocence, elle n’a strictement rien à voir dans cette agression. C’est important de le dire. Elle subit aujourd’hui une situation absolument préjudiciable, avec une double peine. La première, c’est qu’elle a co-subi cette agression. La seconde, c’est qu’elle vit une garde à vue absolument infamante. (...) C’est quand même très dommageable ce qui lui arrive. Il ne faudrait pas qu’il y ait une triple peine, avec en plus une mise à l’écart, que ce soit au PSG ou en équipe de France. J’en profite pour dire de manière très ferme qu’elle est aujourd’hui mise hors de cause et qu’il serait temps qu’elle retravaille, qu’elle fasse ce qu’elle sait faire de mieux, c’est-à-dire jouer sur le terrain, aider l’équipe à gagner des matchs, des titres, et peut-être être sélectionnée en équipe de France.»