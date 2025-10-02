Coupe de France : le tirage au sort complet du 5e tour

Des clubs de D1, de D2, et même de D3 qualifiés. C’est peu dire que cette Coupe de France va encore nous réserver des surprises cette saison. On parle de la compétition de l’exploit, celle où le foot d’en bas peut parfois faire vaciller un pensionnaire de Ligue 1, l’OL et l’OM n’affirmeront pas le contraire. Il faudra encore patienter avant de voir les clubs de l’élite entrer en lice, mais ce cinquième tour de Coupe de France nous promet déjà plusieurs chocs des mondes.

Encore en L1 il y a quatre ans, les Girondins de Bordeaux (N2) se déplaceront à Tulle (R2), plus habitué aux projecteurs politiques braqués sur François Hollande, que pour ses faits d’armes footballistiques. Parmi les autres duels des extrêmes : le SC Aubagne Air Bel (National) se déplacera chez l’US Moyenne Durance (R3), quand le SM Caen de Kylian Mbappé ira chez l’Avant Garde Caen (R1). Enfin, Les Herbiers en National 2 iront défier Landemont Laurentais en D2. Voici le tirage complet de ce cinquième tour, dont les matchs se disputeront le week-end du 11/12 octobre.

Ligue Pays de la Loire :

FC Landemont Laurentais (D2) - Vendée Les Herbiers Football (N2)

Saint-Aubin Guérande Football (R3) - La Madeleine Guérande (R2)

Olympique Saumur (N2) - FC Challans (N3)

Chantonnay Pays Foot (R3) - AS Le Mans Villaret (R1)

AS Seiches-sur-Loir Marcé (D1) - Ancienne de Château-Gontier (R1)

AS Vieillevigne La Planche (R3) - SC Nord Atlantique Derval (R2)

ES Blain (R2) - JS Coulaines (R1)

FC La Chapelle-des-Marais (R3) - Aizenay France (R2)

SO Cholet (R2) - Vendée Fontenay Foot (N3)

Les Essarts FC (R2) - Le Cellier Mauves FC (R3)

ESO La Roche-sur-Yon (R1) - AS Saint-Pierre-Montrevault (R2)

SA Beaumont (R2) - Nort-sur-Erdre AC (R2)

Le Mans Gazélec (R3) - Elan Gorges (R3)

Vendée Football Club La Roche-sur-Yon (N2) - US Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (N3)

SC Orée Loire (R2) - Les Sables Vendée Foot (N3)

Pornic Foot (R2) - SC Beaucouzé (R1)

FC Le Fuilet Chaussaire (D1) - Laigne Saint-Gervais CO (D2)

ASO Montenay (R3) - AS La Châtaigneraie (N3)

FCPB L’Hermenault (R3) - US La Baule Le Pouliguen (R1)

ES Moncé-en-Belin (R3) - Sablé-sur-Sarthe FC (R1)

CA Evron (R3) - Angers NDC (R2)

Orvault SF (R1) - Pouzauges Bocage FC (R1)

Ligue Corse :

FC Borgo (N2) – FC Balagne (N3)

AS Ghisonaccia Prunelli (R2) – USC Corte (R1)

FC Ponte-Leccia Morosaglia (R4) ou AS Porto Vecchio (R1) – AS Furiani Agliani (N2)

Gallia Club Lucciana (N3) – Gazélec FC Ajaccio (N3)

Ligue Méditerranée :

AS Martigues Sud (R2) – RC Grasse (N2)

EM Les Angles Football (R3) – USR Pertuis (R2)

US Valbonne Sophia-Antipolis (D2) – Carnoux FC (N3)

AS Gémenos (R1) – Etoile FC Fréjus Saint-Raphaël (N2)

Hyères FC (N2) – Istres FC (N2)

AC Vedène Le Pontet (R1) – ES Fosséenne (N3)

US Moyenne Durance (R3) – SC Aubagne Air Bel (National)

US Cap-d’Ail Football (D1) – AS Cannes (N2)

SC Draguignan (D1) – FC Avignon (R2)

UA Valettoise (R2) – Stade Marseillais Université Club (R2)

Ligue Normandie :

Agneaux FC (R2) – US Granville (N2)

AS Cherbourg (R1) – US Avranches MSM (N2)

FC Val de Risle (D1) – Bayeux FC (R1)

Olympique Pavillais (R2) – ASPTT Caen (R1)

Avant Garde Caen (R1) – SM Caen (National)

US Alençonnaise (N3) – FC Rouen 1899 (National)

AS Andrésienne (R3) – SPN Vernon (R2)

US Fécamp (R2) – Le Havre Caucriauville Sportif (N3)

RC Pacy Menilles (R1) – FC Dieppe (N2)

Évreux FC 27 (R1) – ESM Gonfreville-l’Orcher (R1)

Grand Quevilly FC (R1) – FAC Alizay (R2)

FC Saint-Lô Manche (R1) – AL Deville Maromme (R2)

AS Coutançaise (R2) – CA Lisieux (R1)

FUSC Bois-Guillaume (R2) – SU Dives Cabourg (N3)

ASL Chemin Vert Caen (R3) – Yvetot AC (R1)

FC Equeurdreville-Hainneville (R2) – Caen Maladrerie OS (R1)

CS Carentanais (R2) – CMS Oissel (N3)

CS Villedieu (R3) – Quevilly Rouen Métropole (National)

Ligue Bretagne :

Rostrenen FC (R3) – AG Plouvorn (R1)

US Plouigneau (D1) – US Cléder (D1)

Stade Quimperlé (R3) – ES Mignonne Irvillac (R3)

FC Pen-Hir Camaret-sur-Mer (R3) – Plonéour FC (D1)

AS Plouvien (R2) – En Avant Scaër (R2)

Séné FC (R1) – Stade Plabennecois Football (R1)

GDR Guipavas (R2) – GSI Pontivy (N3)

Saint-Colomban Locminé (N2) – Paotred Dispount Ergué-Gabéric (N3)

DC Carhaix-Plouguer (R3) – VGA Bohars (R3)

En Avant Saint-Renan (R1) – Plougastel FC (R1)

Stade Pontivy (R1) – Vannes OC (N3)

US Montagnarde (R1) – US Concarneau (National)

Stade Pleyben (D1) – Kériolets Pluvigner (R1)

Hermine Concarneau (R3) – CEP Lorient (R1)

Baud FC (R3) – La Saint-Pierre de Milizac (N3)

RC Dinan (R3) – CPB Bréquigny Rennes (R1)

CS Plédran (R3) – ES Saint-Agathon (D1)

US Château-Malo (R3) ou TA Rennes (R1) – FC Guichen (R2)

Plaintel Sport Football (R2) – Les Bleuets Le Pertre Brielles (R3)

FC La Chapelle-Montgermont (D1) – AS Vitré (N3)

Stade Pleudihennais (R3) – Loudéac OSC (R2)

Ploërmel FC (R1) – US Fougères (N3)

US Liffré (R1) – Stade Châteaubourg (R1)

Les Moutons Blanc Noyal Pontivy (R3) – AS Vignoc Hédé Guipel (R1)

Muzillac OS (R3)- US Saint-Malo (N2)

Les Enfants de Guer (R3) – AS Ginglin-Cesson Saint-Brieuc (R1)

FC Saint-Aubin-d’Aubigné (R2) – Dinan Léhon FC (N2)

AS Saint-Jacques-de-la-Lande (R1) – Stade Briochin (National)

ES Saint-Cast-le-Guildo (D1) – Cadets Bains-sur-Oust (R1)

FC Dinard (R2) – FC Breteil Talensac (R2)

Ligue Nouvelle-Aquitaine :

FC Avenir 79 (R2) – ASM Nieul-sur-Mer (R3) ou Interbocage (R3)

AC Paizay-le-Sec (D3) – Stade Poitevin FC (N2)

US Chasseneuil 16 (D2) – SC Thouarsais (R3)

AS Mignaloux Beauvoir (R3) – US Chauvigny (N3)

UES Montmorillon (R2) – La Ligugéenne Football (R2)

Avenir Sportif Gouzon (R2) – SO Châtellerault (N3)

Aytré Etoile Maritime FC (R2) – FC Chauray (N2)

Rochefort FC (R1) – Périgny FC (R1)

CA Neuville-de-Poitou (R1) – FC Tardoire La Roche-Rivières (R2)

(ES Oyré Dangé (D2) ou FC Comores Bressuire (D2) ) ou Thouars Foot 79 (R1) – FC Nueillaubiers (R1)

USA Condat-sur-Vienne (D3) – Saint-Médard-en-Jalles FC (R1)

Saint-Hilaire FC (D3) – OFC Ruelle (R3)

Olympique Larche La Feuillade Mansac (D2) ou US Auzances (D1) – FC Rive Droite 33 (R3)

AS Neuvic Saint-Léon (D1) – ES Boulazac (R1)

FC Mascaret (R3) – CS Feytiat (R1)

FC Jonzac Saint-Germain (R3) – Angoulême Charente FC (N2)

ES de Linars (R3) – Limoges Football (R1)

JA Isle (R2) – US Bouscataise (R2)

Tulle Football Corrèze (R2) – FC Girondins de Bordeaux (N2)

AS Jugeals Noailles (R2) – Trélissac APFC (R1)

Biscarrosse Olympique FC (R2) – Seignosse Cap-Breton Soustons FC (R2)

SC Cadaujac (R3) – Aviron Bayonnais Football (N2)

Stade Montois (R2) – SA Mérignac (R1)

Targon Soulignac FC (R3) – Les Croisés de Saint-André Bayonne (R2)

Stade Pessacais UC (D1) – Union Saint-Bruno Football Bordeaux (R2)

ASU Saint-Jean Bordeaux (D1) – FC Chalosse (D2)

Jeunesse Villenavaise (R1) – FC Bassin Arcachon (N3)

Saint-Paul-lès-Dax Sports (R1) – FC Marmande 47 (R1)

E Boé Bon-Encontre (R1) – US Lège-Cap-Ferret (N3)

AS Mazères Uzos Rontignon (R1) – Arin Luzien (R1)

Ligue Auvergne Rhône-Alpes :

AS Montferrandaise (R3) – Andrézieux-Bouthéon FC (N2)

AS Varennoise (D1) – AAM Lapalisse (R2)

FC Saint-Etienne (D1) – AS Dompieroise (R3)

US Vic-le-Comte (R3) – AS Clermont-Ferrand Saint Jacques Foot (R3)

AG Sigolenoise (D1) – US Murataise (R3)

Seauve Sports (R3) – Moulins Yzeure Foot 03 Auvergne (N3)

Lempdes Sport Football (R3) – FC Cournon- d’Auvergne (R2)

Entente Nord Lozère (R2) – Ambert Livradois Sud FC (R3)

AS Espinat Football (R3) – Le Puy Foot 43 (National)

US Blavozy (R1) – US Beaumontoise (R2)

FC Haut d’Allier (D2) – FC Chamalières (N3)

US Brioude (R2) – Olympique St Julien-Chapteuil (R3)

Sauveteurs Brivois (R2) – Hauts Lyonnais (N3)

Sud Azergues Foot (D2) – FC Saint-Paul-en-Jarez (R2)

ES Revermontoise (R3) – US Divonnaise (R3)

CS Neuvillois (R2) – FC Limonest Dardilly Saint-Didier (N2)

CA Saint-Jean-de-Maurienne (D2) – ES Meythet (D3)

Thonon Evian Grand Genève F.C. (N3) – Entente Crest Aouste (R1)

Pays de Gex FC (D2) – AS de Montréal-la Cluse Football (R3)

FC Cote Saint André (R3) – Olympique de Valence (R1)

AS Guereins Genouilieux (D1) – Aix-les-Bains FC (R2)

FC Cluses Scionzier (R3) – SS Allinges (D1)

FC Allobroges Asafia Grenoble (R2) – Bourg-Péronnas (National)

Roannais Foot 42 (R2) – GFA Rumilly Vallières (N2)

US du Val D’ay (D3) – FC Charvieu Chavagneux (D1)

L’Etrat La Tour Sportif (R2) – GOAL FC (N2)

SC Sury le Comtal (D4) – Atom’Sports Football Pierrelatte (R3)

AS Veore Montoison (D1) – AS Savignieux Montbrison (R3)

Saint-Galmier Chambœuf Sports (R3) – FC Saint Cyr-au-Mont d’Or Collonges-au-Mont d’Or (R1)

FC Bourgoin Jallieu (N3) – US Feurs (N3)

Olympique de Rillieux-la-Pape (R3) – ES du Rachais (R2)

JSTO Givors (R3) – AS Chavanay (R1)

Domtac FC (R3) – AC Seyssinet-Pariset (N3)

AS Sud Ardèche Football (R2) – AS Saint-Priest (N2)

Sporting Nord Isère (R2) – FC Villefranche Beaujolais (National)

US Davezieux Vivalon (R3) – Fc Rhone Vallées (R1)

US Ecotay Moingt (R3) – MOS3R FC (R2)

US Annecy le Vieux (R2) – Lyon La Duchère (N3)

FC Dombes Bresse (R3) – ES Drumettaz Moux (R3)

FC Bressans (D1) – AS Sillingy (D1)

Ligue Hauts-de-France :

US Breteuil (R2) – FC Montigny-en-Gohelle (R1)

US Laon (R1) – US Chantilly (N2)

JS Ecourt Saint-Quentin (R3) – Saint-Amand FC (R1)

US Gouvieux (R2) – FCP Portugais Amiens (R2)

US Lamorlaye (D1) – US Le Pays du Valois (N3)

US Auby (D1) – FC Pontpoint Ruraville (D1)

ES Viry Noureuil (D3) – SC Abbeville (R2)

ES Caudry (R3) – FA Arras (R1)

FC Gauchy Grugies (D2) – Itancourt Neuville (R1)

US Saint-Pol-sur-Ternoise (R3) – US Guise (D1)

FC Lecelles Rosult (D1) – AFC Creil (R2)

US Choisy-au-Bac (R2) – Olympique Saint-Quentin (N3)

US Buire Hirson (R3) – US Camon (R1)

SC Saint-Just-en-Chaussée (R3) – AC Cambrai (R1)

ES Bully-les-Mines (R2) – IFC Soisson (R1)

US Biaches Saint-Vaast (R3) – Entente Feignies Aulnoye FC (N2)

CS Avion (R2) – US Méru (R2)

RCF Salouël Saleux (R2) – US Noyelles-sous-Lens (R2)

US Belleu (D2) – US Nogent-sur-Oise (R3)

AS Auneuil Football (D2) – FC Chambly Oise (N2)

US Prémontré Saint-Gobain (R3) – FCJ Noyon (R3)

Anzin Farc (D2) – ES Mouvaux (R3)

IC Croix Football (N3) – Valenciennes FC (National)

US Pays de Cassel (N3) – Olympique Grande-Synthe (R1)

US Cysoing (R3) – US Téteghem (D1)

L’Eclair Neufchâtel-Hardelot (D1) – CA Trith Saint-Léger (D2)

ESD Isbergues (R3) – Racing Club Calais (R1)

US Bruay-La Buissière (R2) – US Tourcoing (R1)

US Esquelbecq (R2) – FC Dunkerque Malo (R2)

SC Coquelles (R2) – Stade Orchies (R2)

JS Desvres (D1) – US Pays de Saint-Omer (R1)

Ferrain Association Neuvilloise (R3) – Stade Béthune (R1)

FCC Calonne-Ricouart (R3) – OS Air-sur-la-Lys (R2)

Olympique Hénin Beaumont (R3) – Calais Beau Marais (R2)

AS Sin-le-Noble (D1) – AS Steenvoorde (R1)

AS Etaples (R3) – FC Bondues (R1)

SC Aniche (D1) – ES Capelle Grande (D1)

AS Marck-en-Calaisis (R2) – Olympique Marcquois (R1)

JS Longuenesse (R2) – AS Dunkerque Sud (R3)

RC Labourse (R3) – Wasquehal Football Club (N2)

US Lille Antillais (D3) – FC Loon-Plage (R2)

US Carvin Ruch (D3) – AS Beauvais Oise (N2)

Ligue Centre-Val de Loire :

AS Contres (R2) – Saint-Pryvé Saint-Hilaire FC (N2)

FC Lèves (D1) – US Orléans Loiret Football (National)

US Dampierre-en-Burly (R3) – FC Drouais (R1)

Saran FC (N3) – C’Chartres Football (N3)

US Châteauneuf-sur-Loire (R1) – Vineuil Sports (R1)

SC Malesherbois Football (D1) – Blois Foot 41 (N2)

US Yzeures Preuilly (R3) – Union Foot Touraine (N3)

US Le Poinçonnet (R3) – La Richelais Foot (R3)

FC Montlouis (N2) – Bourges FC (N2)

US Le Blanc (R2) – SO Romorantin-Lanthenay (N3)

O. Portugais Mehun-sur-Yevre (R2) – La Berrichonne de Châteauroux (National)

SC Azay-le-Rideau Cheille (R1) – Avoine Olympique Chinon Cinais (R1)

Ligue Bourgogne Franche-Comté :

Gueugnon FC (R1 Herbelin) - FC Montceau Bourgogne (R1 Herbelin)

Paray USC (R2 Bonglet) - Chalon FC (N3)

AS Châtenoy-le-Royal (R3 Idverde) - Dijon FCO (National)

Team Montceau Foot (R3 Idverde) - Sens FC (R1 Herbelin)

Quetigny AS (R2 Bonglet) - Mâcon FC (R3 Idverde)

St-Marcel FR (R1 Herbelin) - Digoin FCA (R2 Bonglet)

AS Garchizy (R1 Herbelin) - Appoigny ES (R2 Bonglet)

Sud Nivernaise 58 (D1) - Mâcon 71 (N3)

Longvic ALC (R2 Bonglet) - ASPTT Dijon (N3)

Bart FC (R2 Bonglet) - Is-Selongey Football (R1 Herbelin)

Courcelles-Montbéliard (D2) - Héricourt Haute Lizaine (R3 Idverde)

Audincourt AS (R1 Herbelin) - FC Sochaux-Montbéliard (National)

Villars l’Isle St-Maurice Blussans FC (R2 Bonglet) - St-Vit US (R2 Bonglet)

Doubs ES (R3 Idverde) - US Pont-de-Rolde Vermondans (R1 Herbelin)

Belfortaine ASM FC (N3) - FC Morteau Montlebon (R1 Herbelin)

Lons RC (R2 Bonglet) - Pontarlier CA (N3)

Racing Besançon (N3) - Jura Dolois Football (N3)

Seveux Motey FC (D2) - Beaune AS (R2 Bonglet)

Ligue Paris Ile-de-France :

ASF Le Perreux-sur-Marne (R2) – Paris 13 Atletico (National)

US Ivry Football (N3) – FC Versailles 78 (National)

FC Montfermeil (R2) – FC93 Bobigny Bagnolet Gagny (N2)

RC 78 Neauphle Pontchartrain (R3) – US Créteil Lusitanos (N2)

AC Paris 15 (R2) – JA Drancy (N3)

Atletico Bagnolet (D1) – Racing CFF (N3)

US Torcy (N3) – CS Brétigny Football (N3)

ES Colombienne Foot (R1) – US Sénart Moissy (R2)

Sainte-Geneviève-des-Bois FC (N3) – FC Mantois 78 (R1)

COM Bagneux (R3) – AAS Sarcelles (R1)

ESA Linas Montlhéry (N3) – FC Montrouge (R1)

CA Vitry-sur-Seine (R2) – Montreuil-sous-Bois FC (R1)

AS Plaine Victoire Saint-Denis (D3) – Mitry Compans Goelly (R2)

Amicale Villeneuve-la-Garenne (R2) – ES Sartrouville (R2)

Cergy Pontoise FC (R2) – Houilles AC (R1)

Villemomble Sports (R2) – US Lusitanos Saint-Maur-des-Fossés (N2)

Olympique Adamois (R2) – FC Fleury 91 (National)

AS Ararat Issy-les-Moulineaux (R3) – FC Melun (R1)

ES Herblay (D1) – FCM Aubervilliers (N3)

Etoile Bobigny (D1) – CO Les Ulis (R1)

LSO Colombes (D1) – Saint-Michel FC 91 (R3)

FC Longjumeau (D2) – FC Argenteuil (R3)

Ligue Grand-Est :

FA Illkirch Graffenstaden (R1) – AS Sundhoffen (R1)

AS Aspach-le-Haut (D1) – AS Ribeauvillé (R3)

Association Still Mutzig (R1) – ASL Koetzingue (R1)

FC Bennwihr (D1) – US Raon-l’Etape (R1)

FC Geispolsheim (R2) – US Ittenheim (R3)

SR Saint-Dié Kellermann (R1) – AS Illzach Modenheim (R1)

FC Rossfeld (R3) – FC Hirtzfelden (R3)

AS Anatolie Mulhouse (D1) – US Wittenheim (R2)

FC Munchhouse (R3) ou FC Riedisheim (D1) – FC Mulhouse (N3)

AS Erstein (R2) – ASC Biesheim (N2)

Entente Neufgrange Siltzheim (D2) – US Sarre Union (R1)

AS Uhrwiller (D1) – Strasbourg FCOSK 06 (R1)

US Nousseviller (R2) – FC Freyming (R2)

FC Saverne (R3) – US Oberlauterbach (R2)

AS Reding (R3) – Sarreguemines FC (R1)

CA Boulay (R2) – FCSR Haguenau (N2)

AS Ingwiller (R2) – FCE Schirrhein (R1)

FC Strasbourg Kronenbourg (R2) – FC Obermodern (R1)

FC Drusenheim (R2) – US Forbach (R1)

AS Butten Diemeringen (R3) – SR Colmar FA (N2)

Ligue Occitanie :