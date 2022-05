OL : Maxence Caqueret pense au brassard de capitaine

Cette saison, Léo Dubois a été nommé capitaine de l'OL après le départ de Memphis. Mais le latéral droit a souvent laissé le brassard à Moussa Dembélé et Houssem Aouar, quand il était absent. Mais à l'avenir, ce rôle pourrait bien être occupé par Maxence Caqueret, qui a prolongé jusqu'en 2026 ce mercredi. Le milieu ne serait pas contre.

«J'ai eu le capitanat dans toutes les catégories de jeunes. On en a discuté mais rien n'est défini. Je n'ai aucune pression par rapport à ça. Si j'ai le brassard un jour j'en serai très fier. Je ne me mets pas de pression». Présent à ses côtés, Vincent Ponsot, le directeur du football, a tenu à préciser : «ce n'est pas un sujet dont on parle dans les contrats. C'est le coach qui décide. Nous, on souhaite en faire un cadre du club car il a démontré. Il est issue de l'académie, ce qui nous plaît. Il a démontré aussi par son exemplarité, ses prestations. Il est allé chercher tout ce qu'on lui donne». Et l'OL l'a bien récompensé !