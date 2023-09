Clermont - PSG : les compositions officielles

La suite après cette publicité

La septième journée de Ligue 1 offre une rencontre entre Clermont et le Paris Saint-Germain. À domicile, les Auvergnats s’articulent en 3-5-2 où Mory Diaw officie en tant que dernier rempart. Devant lui, Alidu Seidu, Andy Pelmard et Maximiliano Caufriez constituent la charnière alors que Cheick Konaté et Jim Allevinah sont placés comme pistons. Maxime Gonalons, Johan Gastien et Yohann Magnin animent l’entrejeu. Devant, Shamar Nicholoson et Muhammed Cham composent l’attaque.

De leur côté, les Franciliens s’articulent dans une sorte de 4-2-4 comme face à l’OM. Gianluigi Donnarumma occupe la cage derrière la charnière Danilo Pereira-Milan Skriniar, Marquinhos évoluant latéral gauche pour faire souffler Lucas Hernandez. Vitinha épaule Fabian Ruiz dans l’entrejeu, alors que devant, Randal Kolo Muani est accompagné par Kylian Mbappé, le duo étant soutenu par Ousmane Dembélé et Bradley Barcola sur les ailes.

Les compositions

Clermont : Diaw - Seidu, Pelmard, Caufriez - Konaté, Gonalons, Gastien, Magnin, Allevinah - Nicholson, Cham

Paris Saint-Germain : Donnarumma - Hakimi, Danilo, Skriniar, Marquinhos - Vitinha, Fabian - Dembélé, Kolo Muani, Mbappé, Barcola