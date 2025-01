Quel mercato pour le PSG ?

Qui dit début de la nouvelle année, dit ouverture officielle du mercato hivernal. Comme à chaque saison, le Paris Saint-Germain risque de faire couler beaucoup d’encre sur ce mois de janvier, dans le sens des départs comme des arrivées. Des rumeurs secouent déjà la planète parisienne depuis plusieurs semaines. Luis Campos, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Enrique savent pertinemment que cette période est toujours un peu particulière. Si le bilan comptable de la première partie de saison reste positif avec une 1ère place de Ligue 1, un 16e de finale de Coupe de France à venir et le Trophée des Champions à disputer contre l’AS Monaco, les résultats et les prestations générales en Ligue des Champions sont décevantes. A ce jour, le PSG n’est pas assuré de se qualifier pour les barrages, en étant classés aujourd’hui à la 25ème position.

En ce sens, plusieurs supporters et observateurs ont exigé des renforts pour permettre à Luis Enrique de se montrer. D’ailleurs, l’entraîneur espagnol avait laissé planer le doute avant la pause de Noël sur ses envies : «Quel cadeau j’espère pour Noël ? Je suis très content de l’effectif. Le mieux à chaque mercato, c’est d’être attentif, c’est difficile d’améliorer notre effectif, on veut développer nos jeunes talents. Concernant le mercato, on a une très bonne équipe. Je ne pense pas que la trêve va casser la dynamique. L’année passée on a fait plus de 10 transferts. Il n’y a aucune urgence, aucun besoin en ce moment, mais s’il y a une opportunité de pouvoir améliorer l’effectif, très bien. Mais on a une très grande équipe». L’heure est arrivée de faire le récapitulatif de tous les dossiers chauds du club parisien.

Des ventes sur le feu

Il y a un an, le mercato d’hiver avait été marqué par plusieurs dossiers dans le sens des départs. Ainsi, Cher Ndour était parti en prêt à Braga, tout comme Noha Lemina à Wolverhampton, Hugo Ekitike à Francfort, mais aussi la nouvelle recrue Gabriel Moscardo au Corinthians. Cette année, plusieurs joueurs pourraient aussi être amenés à plier bagages dès cet hiver et ainsi quitter Paris. En tête de liste, le défenseur slovaque, Milan Škriniar, est de plus en plus proche d’un départ. Il avait déjà été proche de quitter le Paris Saint-Germain l’été dernier pour rejoindre Al-Nassr en Arabie saoudite, mais le deal avait fini par capoter. Longtemps annoncé à la Juventus, avec qui l’ancien roc de l’Inter avait même trouvé un accord comme nous vous le révélions, c’est finalement Galatasaray qui est en passe de doubler l’écurie piémontaise. D’ailleurs, la presse turque a annoncé un accord avec le club stambouliote après que l’entraîneur Okan Buruk et le directeur sportif Abdullah Kavukcu se sont rendus à Milan afin de boucler la transaction.

Au rayon des autres départs, le cas de Randal Kolo Muani continue de prendre de l’ampleur. Complètement écarté de la rotation de Luis Enrique, l’international français se cherche une porte de sortie en urgence, alors que l’entraîneur espagnol ne l’a pas convoqué dans le groupe lors des dernières rencontres du PSG. Auteur de 2 buts et 1 passe décisive en 14 matches toutes compétitions confondues, l’ancien Nantais ne parvient toujours pas à s’imposer dans la capitale française. Comme nous vous l’indiquions en exclusivité, plusieurs cadors européens comme l’AS Monaco, le RB Leipzig, Manchester United, la Juventus Turin, Galatasaray ou encore l’AC Milan ont ainsi d’ores et déjà tâté le terrain pour étudier la faisabilité de l’opération. Plus récemment ce sont les Blues de Chelsea qui sont entrés dans la danse. Le PSG privilégierait un prêt avec option d’achat. Il faudra également surveiller la situation de Marco Asensio qui ne rentre plus dans les plans de Luis Enrique, de même pour le gardien Arnau Tenas.

Des renforts en attente ?

Du côté des arrivées, ce qui intéresse probablement le plus les supporters parisiens, peu de noms ont réellement filtré pour cet hiver. Néanmoins, l’absence de rumeurs concrètes ne signifie pas forcément un calme plat sur le marché, bien au contraire. Selon les derniers échos, la priorité hivernale de la direction parisienne sera de trouver un ailier gauche, capable de soulager Bradley Barcola dans la rotation, mais surtout de renforcer la défense centrale, alors que Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez sont encore très loin de leur forme physique optimale. En ce sens, malgré plusieurs rumeurs ces derniers mois autour d’un numéro 9, le retour de blessure de Gonçalo Ramos doublé aux profils de faux-neuf utilisés par Luis Enrique en début de saison semble convaincre le Paris Saint-Germain. Les rumeurs autour de Victor Osimhen ou Dušan Vlahović ne devraient donc pas refaire surface. Tout le travail des dirigeants parisiens sera donc axé sur les postes d’ailier gauche et de défenseur central.

La suite après cette publicité

Sans parler de réelle avancée, il faudra, malgré tout, surveiller de près les cas d’Ademola Lookman voire Marcus Rashford. Deux profils offensifs très polyvalents que le Paris Saint-Germain avait déjà sondé par le passé sans parvenir un accord. L’Atalanta ne souhaite pas vendre le Nigérian cet hiver, à l’inverse de Manchester United qui cherche un point de chuter à l’international anglais. L’autre mission pour les dirigeants parisiens lors des prochaines semaines sera aussi d’avancer les négociations déjà entamées avec plusieurs cadres pour une prolongation de contrat. Les discussions sont ouvertes avec notamment Nuno Mendes, qui se montre plutôt gourmand pour le moment. Tout s’est parfaitement déroulé avec Achraf Hakimi et Vitinha qui vont poursuivre leur aventure à Paris. Il ne manque que les communiqués officiels du PSG pour le latéral marocain et le milieu portugais. En tout cas, Luis Campos, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Enrique ont du pain sur la planche et à plusieurs étages.