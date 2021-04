Son départ du Real Madrid, son avenir au PSG : Keylor Navas dit tout

La suite après cette publicité

Leonardo a peut-être réalisé durant la toute fin du mercato estival 2019 l’opération la plus judicieuse de l’ère QSI. En allant arracher Keylor Navas au Real Madrid pour un montant compris entre 10 et 15 M€, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a recruté le premier gardien niveau Ligue des Champions depuis l’arrivée des Qataris, sans vouloir faire injure aux prédécesseurs du Costaricain. D’ailleurs, on se demande toujours pourquoi Paris a attendu huit ans pour enrôler un portier de ce standing, quand on sait que les Rouge-et-Bleu ont pu débourser environ 400 M€ pour recruter le duo Neymar-Mbappé, mais passons.

Depuis qu’il a quitté l’Espagne pour Paris, Navas n’a clairement pas déçu et il a fait ce pour quoi il a été engagé : être décisif lors des moments clé. Le dernier exemple en date ? Sa prestation triple XL face au FC Barcelone lors du huitième de finale retour de Ligue des Champions. Le tout sans oublier ses multiples parades en championnat qui ont sans doute permis à un PSG très fade cette saison de pouvoir croire encore au titre. Joueur parisien le mieux noté de la saison, San Keylor (34 ans) est une réussite.

Navas adore Paris

Juste avant d’affronter le Bayern Munich, l’ancien pensionnaire du Real Madrid s’est longuement confié à France Football. L’occasion pour lui de faire un bilan sur sa vie parisienne, mais aussi de revenir sur les raisons qui l’ont poussé à quitter le club merengue. « Ce fut une période compliquée. Il y a des moments où il faut faire des choix. Je suis très reconnaissant envers le Real et mes coéquipiers, car ils m’ont toujours bien traité. Et bien sûr, Zidane, notre entraîneur, avec qui nous avons tout gagné. (…) Après, il y a des choses qu’on ne contrôle pas. Je m’en suis remis à Dieu qui m’a orienté vers un départ du Real Madrid. »

Un choix qu’il ne regrette pas, tant il se dit amoureux de la Ville lumière et de son club qu’il décrit comme « familial ». D’ailleurs, malgré son âge et un contrat courant jusqu’en 2023, Navas espère bien poursuivre l’aventure francilienne pendant plusieurs années. « On va continuer à y aller pas à pas. Il est évident que je suis très content d’être ici et que je resterai jusqu’à tant qu’ils le souhaitent. Bien sûr, s’ils ne veulent plus de moi, je devrai partir, hé, hé ! Mais je suis très heureux ici, épanoui et je profite à 100 % d’être à Paris. Je veux jouer encore longtemps au PSG, car je me sens bien physiquement et mentalement. » À bon entendeur…