PSG : la réaction du héros Keylor Navas

Sans lui, le Paris Saint-Germain aurait peut-être vécu une nouvelle remontada face au FC Barcelone, lors d’un huitième de finale retour de Ligue des Champions. Elu homme du match par notre rédaction, Keylor Navas a sauvé les siens en multipliant les arrêts face à Ousmane Dembélé, Sergio Busquets ou encore Lionel Messi. Une prestation XXL qui ravira des dirigeants franciliens enfin heureux de posséder un gardien capable de faire de grosses différences en C1. Egalement récompensé par l’UEFA à l’issue de la rencontre, le Costaricain n’a pas caché sa satisfaction.

« Je suis très content, c’était un match dur. On a tous envie de jouer ce genre de match. On veut tous jouer, faire un gros match et profiter du résultat du match aller », a-t-il déclaré au micro de RMC Sport, avant d’évoquer ce qui est sans doute l’un des tournants du match : le penalty de Lionel Messi repoussé durant les arrêts de jeu de la première période. « C’est toujours difficile, surtout avec Messi en face. Grâce à Dieu, j’ai pu être concentré et l’arrêter. Ça me remplit de joie. Ce penalty, c’est pour Sergio Rico et sa famille qui vivent des moments difficiles, ils ont tout mon soutien. »

Navas appelle à l'union sacrée

Impérial, l’ancien portier du Real Madrid a également eu un mot pour la prestation d’un Barça métamorphosé par rapport au match aller. « Ç'a été une très bon match de leur part. Ils nous ont forcé à faire le maximum. Ça nous aurait plu de gagner, mais on est content du match qu’on a fait. » Heureux de la qualification, Navas a ensuite évoqué les ambitions parisiennes plus que jamais présentes. Finalistes en août dernier, le PSG ne veut pas s’arrêter là.

« C’est quelque chose qui nous motive beaucoup de continuer dans cette compétition. Après Barcelone, on a la motivation pour continuer. Si on veut faire quelque chose, atteindre nos objectifs, il faut continuer comme ça », a-t-il indiqué, avant de donner la recette pour espérer soulever la coupe aux grandes oreilles. « Il faut être unis, le groupe a des objectifs clairs. Il faut être ensemble, c’est ça qui nous aidera, en gardant cette ligne de conduite pour aller loin. » Le message est passé !