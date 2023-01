Bordeaux : Alberth Elis va filer à Los Angeles FC

Éclipsé par l’excellente saison de Josh Maja à Bordeaux et plus vraiment concerné par la situation du club, Alberth Elis devrait quitter la Gironde cet hiver. L’attaquant hondurien, qui avait été l’une des rares éclaircies du marasme bordelais la saison dernière en Ligue 1 (20 matches, 9 buts), n’a marqué qu’un seul but cette saison en Ligue 2 et a un rendement très décevant.

Selon les informations de Sud Ouest, les Girondins et le club de MLS du Los Angeles FC se sont mis d’accord pour un prêt avec option d’achat quasi automatique de 5 millions d’euros. Une vente décevante puisque le joueur avait été acheté pour 6 millions l’été dernier à Boavista. Mais ce dernier voulait quitter Bordeaux depuis plusieurs mois et les Girondins devraient accélérer pour lui trouver un remplaçant.

