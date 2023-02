EdF (F) : Sarah Bouhaddi et Perle Morroni se dressent aussi contre Corinne Diacre

La tempête continue de s’abattre sur les Bleues et la FFF. Après l’annonce choc de Wendie Renard vendredi, suivie par les deux autres cadres françaises Marie-Antoinette Katoto et Kadidiatou Diani, la gardienne de but Sarah Bouhaddi (149 sélections) a posté un message sur ses réseaux sociaux ce samedi matin, apportant ainsi son son soutien à ses trois coéquipières dans ce boycott de l’Equipe de France en raison de conflit interne avec le staff de Corinne Diacre : «Il y a trois ans, j’ai décidé de me retirer de l’équipe de France afin de dénoncer une situation psychologiquement intenable pour moi. Aujourd’hui, mes coéquipières prennent la même direction pour tenter encore une fois de faire bouger les choses. Je souhaite saluer leur courage et surtout leur apporter tout mon soutien. L’équipe de France mérite beaucoup mieux», peut-on alors lire. Pour rappel, la portière de 36 ans avait déjà mis sa carrière internationale entre parenthèse après un clash avec la sélectionneuse des Bleues au cours de l’été 2020.

Bouhaddi n’est pas la seule à avoir annoncé son retrait de l’Équipe de France ce samedi. Perle Morroni a également suivi le mouvement pour protester contre la direction des Bleues. L’arrière gauche de 25 ans a publié un message sur les réseaux sociaux. « Ayant déjà porté le maillot bleu et suite à la décision de notre Capitaine Wendie Renard et de certaines de mes coéquipières, je souhaite à mon tour m’exprimer par rapport à la situation et me joins à elles contre le système du management de l’équipe France actuel pour en avoir souffert personnellement. J’apporte mon soutien à Wendie, Marie, Kady et toutes celles qui prendront la parole car si je reporte un jour le maillot de l’équipe de France, j’espère que ce sera dans de meilleures conditions et avec des valeurs adéquates au haut niveau. En espérant que les choses changent. »

