EdF (F) : Wendie Renard claque la porte et ne participera pas à la Coupe du Monde

C’est une annonce qui va faire couler beaucoup d’encre. Wendie Renard (32 ans), internationale française depuis 2011 et capitaine emblématique des Bleues, a annoncé sur ses réseaux sociaux qu’elle ne porterait plus le maillot de l’équipe de France, tant que Corinne Diacre et son staff seraient en poste.

La suite après cette publicité

La joueuse de l’Olympique Lyonnais a avancé des arguments sportifs, indiquant qu’elle ne «cautionnait plus le système actuel bien loin des exigences requises pour le très haut niveau». La défenseure aux 141 sélections (34 buts) a également annoncé qu’elle ne participerait pas à la prochaine Coupe du Monde en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août), jugeant les conditions inadéquates.

À lire

Amical (F) : France termine par un nul contre la Norvège