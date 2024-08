PSG : le salaire de Danilo pose problème

Il ne reste plus que quelques heures à Danilo Pereira pour trouver un point de chute où il pourrait se relancer. Le FC Porto et le FC Barcelone sont les deux clubs les plus intéressés, même si les Blaugranas ont déjà affirmé que leur mercato était terminé.

La suite après cette publicité

D’après L’Equipe, ce n’est pas tout fait le cas puisque le dossier menant au défenseur portugais a été relancé ces dernières heures. Problème, comme pour Porto, le salaire du joueur de 32 ans est un obstacle. S’il souhaite vraiment s’en débarrasser, le PSG devra alors prendre en charge une partie des émoluments.