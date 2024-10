Real Madrid : les surprenants conseils de Kylian Mbappé à Vinicius Jr

Opposé au Celta Vigo dimanche dernier, le Real Madrid a assuré l’essentiel en s’imposant sur le score de 2 buts à 1, grâce notamment à des réalisations de Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Avec cette victoire précieuse, les Merengues reviennent à quelques points du FC Barcelone, leader, avant le Clasico du week-end prochain.

La connexion entre les deux buteurs de la rencontre a été saluée par la presse, mais aussi par leur coach Carlo Ancelotti, qui a été pleinement satisfait de leur match. Des images révélées par DAZN Espagne montrent ainsi une connexion fluide entre le Français et le Brésilien, qui se partagent désormais les responsabilités en attaque. Vinicius a accepté de céder un peu de son côté gauche au profit de Mbappé pour le plus grand bonheur des supporters. Les deux attaquants se cherchent, permutent souvent, mais communiquent également beaucoup sur le terrain.

Le capitaine des Bleus de bon conseil

Après ouvert le score en première période (20e), l’ancien joueur du PSG n’a en effet pas hésité à donner quelques conseils à son coéquipier, qui se sont avérés finalement très utiles. «Tu n’as pas besoin de ralentir, tire, parce que si tu attends, tu ne pourras pas finir. Tire!» peut-on ainsi entendre sur une caméra isolée du diffuseur.

Vinicius qui avait perdu un ballon dans l’angle gauche de la surface, quelques instants auparavant, était toujours en quête d’un but pour le break. Après cette discussion, le Brésilien retrouvera un peu plus de spontanéité dans son jeu. À la 66e minute de jeu, il marqua enfin le but victorieux. «Tu as vu quand tu tires ? Incroyable !», a alors glissé Mbappé. Une communion entre les deux joueurs, qui devrait enfin ravir les fans du club, qui espéraient depuis la reprise du Championnat, cette complicité qui manquait tant aux Merengues.