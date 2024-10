Liga : le Real Madrid s’impose contre le Celta de Vigo et recolle provisoirement au Barça

Voilà une rencontre spéciale qui se jouait à Vigo ce samedi soir en Liga. Oscillant entre le bon et le moins bon, le Real Madrid n’avait pas le droit à l’erreur face à un Celta qui réalise un début de saison intéressant et qui avait l’opportunité de se rapprocher du top 5 en cas de succès. De plus, le contexte autour de Kylian Mbappé n’aidait sûrement pas à la préparation de ce match côté madrilène. Cité par la presse suédoise dans une affaire de viol qui se serait passé à Stockholm la semaine passée, il était intéressant de voir quel serait le comportement du Bondynois ce soir. Et en première période, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a remis les pendules à l’heure.

Disponible et en jambes, le Bondynois a été dans les bons coups du Real dans le premier quart d’heure. Pour autant, les Merengues ont été totalement dominés par des locaux qui ont démarré la rencontre pied au plancher. Pour autant, la maladresse de Williot Swedberg (5e, 8e) a empêché le Celta de fructifier son excellent début de match. Et avec le talent offensif présent en face, ce manque de finition est souvent préjudiciable. Profitant de la récupération haute d’Eduardo Camavinga, Kylian Mbappé s’est retourné et a envoyé un missile dans la lucarne de Vicente Guaita (0-1, 19e). Après cette ouverture du score, le Real Madrid a repris l’ascendant dans le jeu et a profité de la maladresse progressive des coéquipiers de Borja Iglesias pour rentrer aux vestiaires avec un avantage au score finalement logique.

Au retour des vestiaires, la rencontre s’est emballée. Alors que le Real Madrid avait accéléré pour vite faire le break. Discret malgré une belle combativité jusqu’ici, Jude Bellingham n’a pas cadré sa tentative sur la droite de l’attaque (46e). Un manque de précision qui a finalement coûté cher car quelques minutes après, le Celta de Vigo a égalisé. Sur une superbe action partie de leur camp, les pensionnaires du stade Balaidos ont donné le tournis à leurs adversaires et Williot Swedberg s’est fait pardonner ses nombreux ratés en égalisant (1-1, 51e). Reprenant du poil de la bête au gré des minutes, le Celta a finalement vu ses ardeurs être vite calmées.

En effet, alors que Vinicius a cru égaliser sans un hors-jeu de Kylian Mbappé (54e), le Brésilien était encore dangereux quelques minutes plus tard. Cette fois servi par Luka Modrić dans le bon tempo, le probable futur Ballon d’Or ne s’est pas fait prier pour marquer dans le but vide après avoir dribblé Vicente Guaita (1-2, 66e). Malgré ce nouveau but et faisant face à des problèmes défensifs inquiétants, le Real Madrid a été inquiété mais a pu compter sur un Thibaut Courtois vigilant pour repartir de Galicie avec les trois points. Grâce à cette victoire aux forceps et étriquée, le Real Madrid assure néanmoins l’essentiel et recolle provisoirement au FC Barcelone au classement. Pour rappel, le Clasico entre les deux mastodontes aura lieu samedi prochain. Le Celta de Vigo reste dixième et ira à Léganes la semaine prochaine.