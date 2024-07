Le Havre officialise l’arrivée de Didier Digard !

Le Havre ne s’attendait certainement pas à un début de trêve estivale aussi mouvementée. Maintenu en Ligue 1 sur le fil, le club doyen a finalement dû réagir après le départ inattendu de Luka Elsner au Stade de Reims. Grand artisan des deux dernières saisons très convaincantes des Ciel et Marine (une montée et un maintien), le technicien slovène de 41 ans, nommé aux trophées UNFP pour le titre de meilleur entraîneur de la saison 2023-2024, a finalement décidé de voguer vers de nouveaux horizons en rejoignant la formation champenoise. Orphelin de son coach, le HAC se devait donc de réagir et c’est désormais chose faite.

Alors que les dirigeants normands avaient, comme nous vous le révélions, rapidement dressé une short-list où figurait Didier Digard, Stéphane Dumont, Zoumana Camara et un coach étranger, le choix final s’est finalement porté sur le premier cité. En publiant une vidéo sur ses réseaux sociaux, le club normand a officialisé l’arrivée de l’ancien directeur du groupe élite au centre de formation de l’OGC Nice. «Il vient de parapher un contrat de deux ans : Didier Digard est le nouvel entraîneur des Hacmen ! La Ligue 1, il la retrouve désormais au Havre, son club formateur ! Un joli clin d’œil du destin… Bienvenue chez toi, Didier», précise le communiqué du club havrais.

Le Havre mise sur un ancien de la maison !

Fraîchement diplômé du BEPF, l’ancien milieu de terrain du HAC, du PSG ou encore de l’OGC Nice va donc s’offrir sa première (réelle) expérience dans la peau d’un numéro un. Pour rappel, le natif de Gisors avait déjà officié en tant que coach intérimaire lors de son passage chez les Aiglons. Une expérience qui s’était d’ailleurs avérée positive, avec un bilan de 12 victoires, 8 matchs nuls et 5 défaites en 25 matchs. Très proche des jeunes et de la formation, son profil a finalement convaincu la direction normande.

Au Stade Océane, Didier Digard retrouvera notamment Mathieu Bodmer, aujourd’hui directeur sportif mais qui a évolué avec ce dernier du côté de l’OGC Nice. Un choix plutôt logique au regard des filiations existantes entre le coach de 37 ans et le territoire havrais. Pour l’entourer et comme nous vous l’annoncions récemment, le nouvel architecte des Hacmens s’appuiera sur un staff inchangé avec Serge Costa (ancien adjoint de Luka Elsner), Thomas Ehrhard (entraîneur assistant), Nicolas Douchez (entraîneur des gardiens), Thomas Joubert (préparateur physique), Julien Momont (analyste en chef) et Clément Gonin (analyste vidéo). Marcel Kalonji, actuel entraîneur U17 du HAC, va lui devenir l’adjoint numéro 3 de Didier Digard.