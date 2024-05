Le Havre : la short-list pour remplacer Luka Elsner

L’été risque d’être mouvementé au Havre. Maintenu en Ligue 1 après une fin d’exercice haletante, le club doyen prépare déjà la prochaine saison dans l’élite du football français. Cette édition 2024/2025, Luka Elsner devrait la passer ailleurs qu’en Normandie. Le technicien slovène a ouvert la porte à un départ et étudiera toutes les pistes. Nous vous confions que l’homme de 41 ans a plusieurs destinations potentielles, mais il privilégie un club français.

Cette situation a obligé le président Jean-Michel Roussier à prendre les devants et à anticiper un départ de son entraîneur, arrivé en 2022 au Havre. Il a posé un ultimatum à son coach, en annonçant qu’il souhaitait avoir une réponse de Luka Elsner avant la fin de semaine, pour préparer au mieux la saison prochaine. Des discussions avec Reims ont débuté aujourd’hui pour la première fois, mais aucun accord n’existe entre les deux clubs, mais la situation pourrait être finalisée d’ici ce week-end, selon nos informations. En attendant de connaître sa décision, la direction des Ciel et Marine travaille en parallèle sur différentes pistes pour succéder au technicien slovène.

Quatre noms sur la short-list

Selon nos informations, quatre noms figurent sur la short-list des Normands pour le poste d’entraîneur. Didier Digard, Zoumana Camara, Stéphane Dumont et un coach étranger sont les dossiers étudiés par le HAC. Le premier cité connaît bien le club et ses supporters, puisqu’il est formé à la Cavée Verte. Il y a fait ses armes pendant trois ans, avant de rejoindre le Paris Saint-Germain, et quelques années plus tard Nice, où il a côtoyé Mathieu Bodmer, le directeur sportif du HAC. Actuellement directeur du groupe élite au centre de formation de l’OGC Nice, Digard est fraîchement diplômé du BEPF. Sa seule expérience sur le banc d’une équipe première, avec Nice, s’est avérée positive, avec un bilan de 12 victoires, 8 matchs nuls et 5 défaites en 25 matchs. Très proche des jeunes et de la formation, son profil plaît particulièrement aux Normands.

Quant à Zoumana Camara, il est l’actuel entraîneur des U19 du Paris Saint-Germain, mais aspire à franchir le cap et intégrer un groupe professionnel. Concernant Stéphane Dumont, il a l’avantage d’être libre de tout contrat, après son départ de Guingamp il y a quelques jours. Le nom du candidat étranger n’a pas été filtré, et contrairement aux informations de L’Équipe, la piste Laurent Guyot n’est pas étudiée par les dirigeants du HAC. Le dossier du futur entraîneur s’accélère au Havre, le club voulant se décider rapidement pour avoir un projet stable et préparer au mieux le mercato estival.