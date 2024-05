Le Havre : Luka Elsner a ouvert la porte à un départ

Nommé aux Trophées UNFP parmi les meilleurs entraîneurs de la saison en Ligue 1, Luka Elsner, grand artisan du maintien normand dans l’élite du football français, pourrait voguer vers de nouveaux horizons dans les semaines à venir. Comme indiqué par L’Equipe, une information que nous sommes en mesure de confirmer, le technicien du HAC, sous contrat jusqu’en juin 2025, a annoncé vouloir étudier toutes ses possibilités pour cet été après une réunion avec ses dirigeants.

Si certaines écuries étrangères se sont positionnées, le Slovène de 41 ans souhaiterait rester en France pour poursuivre sa carrière. Parmi les destinations envisageables, le Stade de Reims, qui a dressé une short-list après le départ de Will Still, est présent. Reste désormais à savoir si l’ancien coach d’Amiens trouvera un accord avec une formation intéressée et si cette dernière parviendra à s’entendre avec le club doyen.