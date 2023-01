Le Séville FC passe à l’action pour Alexander Djiku !

Malgré les difficultés de Strasbourg en championnat, Alexander Dijku (28 ans) s’affirme une nouvelle fois comme une référence au poste de défenseur central dans notre Ligue 1. Auteur d’un but et deux passes décisives en 18 matches avec le club alsacien cette saison, le natif de Montpellier attise logiquement les convoitises en cette période de mercato hivernal.

La suite après cette publicité

Selon nos informations, le Séville FC est très intéressé à l’idée d’enrôler l’international des Black Stars (20 sélections, 1 but) dès à présent pour devancer la concurrence (clubs anglais, allemands et autres clubs espagnols notamment). Dans cette optique, le club andalou a décidé de formuler une offre au RCSA pour attirer celui qui a été élu meilleur joueur ghanéen de l’année, et à qui il ne reste que cinq mois de contrat. Les discussions vont se poursuivre entre les parties.

À lire

Le Séville FC et le FC Bruges en balance pour Timothy Weah !