L'OL attend Alexandre Lacazette !

La suite après cette publicité

Le mercato n'avait pas forcément bien commencé du côté de l'OL, avec beaucoup de rumeurs de départs de cadres ou de joueurs majeurs. Finalement, les Rhodaniens n'auront perdu "que" Bruno Guimarães comme élément clé de l'équipe, parti à Newcastle contre un montant environnant les 50 millions d'euros. Derrière, l'écurie dirigée par Jean-Michel Aulas a rapatrié Tanguy Ndombélé, sous forme de prêt, et en a profité pour enrôler Romain Faivre.

Plutôt bien joué, sur le papier du moins, et dans les bureaux du Groupama Stadium on prépare déjà la saison prochaine. Du côté de Lyon, on retrouve souvent ce fantasme du retour d'anciens de la maison, comme Alexandre Lacazette, Samuel Umtiti ou Corentino Tolisso. Mais comme l'indique l'équipe, cette fois, ce doux rêve de bon nombre de supporters risque de se concrétiser, en partie.

Le salaire, le problème

Ainsi, le club de la capitale des Gaules souhaiterait recruter Lacazette pour l'été prochain, après avoir tenté le coup, sans succès, pendant ce mois de janvier. L'attaquant arrive en fin de contrat chez les Gunners, et l'OL veut en profiter, sachant qu'il a encore quelques belles saisons devant lui. Une opération tout de même compliquée, pour des raisons financières évidentes, le buteur touchant plus de dix millions d'euros annuels.

D'autant plus qu'Arsenal pourrait bien lui proposer un nouveau contrat dans les semaines à venir. Mais cette fois, les dirigeants lyonnais semblent y croire et pensent être en mesure de convaincre leur ancien joueur. On imagine aussi qu'il vaudrait mieux pour eux décrocher une place en Europa League au moins, d'un point de vue financier comme en termes d'attractivité pour celui qui a été convoité par des clubs comme l'Atlético de Madrid ces dernières années...