OL : Fabio Grosso en remet une couche sur Rayan Cherki

Décidément, Fabio Grosso veut se faire entendre par Rayan Cherki (20 ans). Mardi dernier face à Chypre, Rayan Cherki a été omniprésent lors du succès des Espoirs en offrant deux passes décisives et en inscrivant deux buts (9-0). Pourtant, ses dernières prestations avec l’OL ne sont pas à la hauteur de ce qu’il avait montré la saison dernière et Fabio Grosso avait décidé de le laisser encore sur le banc, pour la rencontre face à Lorient, avant la trêve (3-3). Alors qu’il a déjà évoqué son cas lors d’un entretien cette semaine, le technicien italien a, une nouvelle fois, évoqué le cas Cherki en expliquant qu’il attendait beaucoup de lui pour la rencontre importante contre Clermont, dimanche soir.

«Il y a d’autres joueurs que j’utilise encore moins. On connait ses qualités, on parle toujours de la même chose. C’est un joueur avec un potentiel extraordinaire, j’espère qu’il le transformera en réalité. Il a le destin entre ses mains, on lui a donné des qualités incroyables, mais il peut encore progresser pour exprimer son potentiel. Ce n’est pas un joueur à part, c’est un joueur comme les autres. Chacun à ses qualités, il doit améliorer ses qualités tactiques et physiques», a lâché le technicien de l’OL. Rayan Cherki est attendu au tournant pour la reprise de la Ligue 1 par son coach.