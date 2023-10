OL : Fabio Grosso prévient encore Rayan Cherki

L’aventure lyonnaise de Fabio Grosso a débuté par deux défaites et un match nul. Pas l’idéal pour le coach italien qui ne parvient toujours pas à lancer la saison de son équipe. Pourtant, il n’a pas hésité à faire des choix forts en écartant dans un premier temps Rayan Cherki de son onze de départ. Un choix qui n’a pas porté ses fruits. Alors l’ancien coach de Frosinone a essayé d’aligner le jeune talent français dès le coup d’envoi, mais là encore, cela n’a pas été concluant. Agacé, Cherki avait même montré une attitude pas toujours positive. De quoi déplaire à son coach qui avait déjà tenu à lui adresser un petit message en conférence de presse.

Interrogé sur un malaise naissant avec sa jeune pépite, Fabio Grosso avait été clair. «Je l’ai déjà dit, pour moi, c’est un grand joueur. Un très très grand joueur de ballon. Et il peut devenir un très grand joueur de football. On travaillera ensemble pour qu’il le devienne, avec ses coéquipiers. » Le coach italien avait d’ailleurs décidé d’envoyer une nouvelle fois sur le banc Rayan Cherki pour la rencontre face à Lorient (3-3) avant la trêve. Durant cette pause internationale, le jeune lyonnais a brillé avec l’équipe de France Espoirs. Et pendant qu’il régalait ses partenaires, Fabio Grosso a accordé un entretien au Progrès pour notamment évoquer le cas Cherki.

Le comportement ciblé

Le technicien italien en a encore profité pour lancer un avertissement à son joueur. «Je connais bien les qualités de mes joueurs. Pour certains, il suffit de 10 ou 15 secondes pour savoir. Mais il y a la petite différence entre avoir ces qualités pour jouer au ballon, et avoir ces qualités pour devenir un footballeur de haut niveau. Cela semble une petite différence, mais elle est grande, si on parle de Rayan Cherki, qui a des qualités incroyables. Mais il doit les utiliser avec ses coéquipiers pour être décisif avec notre équipe», a-t-il lancé avant d’évoquer aussi son comportement.

«Il faut être à la disposition de ses coéquipiers. Je ne demanderai jamais à un attaquant de jouer arrière, mais je demanderai tout le temps à un attaquant d’aider les milieux, les défenseurs». Le message est passé. Rayan Cherki est attendu au tournant pour la reprise de la Ligue 1. Capable de faire gagner son équipe à lui tout seul, il devra montrer beaucoup plus dans l’envie et l’investissement sans ballon pour convaincre son coach de lui donner les clés du jeu lyonnais. Et Fabio Grosso aura besoin d’un Rayan Cherki à 100% pour redresser l’OL. Donnant-donnant comme on dit.