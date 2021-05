Real Madrid - Osasuna : les compositions sont là

La 34e journée de Liga offre un duel entre le Real Madrid et Osasuna. A domicile, les Merengues se présentent dans un 4-2-3-1 avec Thibaut Courtois dans les buts derrière Alvaro Odriozola, Eder Militao et Marcelo. Casemiro et Antonio Blanco constituent le double pivot. Seul en pointe, Karim Benzema est soutenu par Marco Asensio, Eden Hazard et Vinicius Junior.

De son côté, Osasuna opte pour un 4-1-4-1 avec Sergio Herrera comme dernier rempart. Nacho Vidal, Aridane Hernández, David Garcia et Manu Sánchez composent la défense. Situé en sentinelle, Lucas Torro évolue derrière Javi Martinez, Roberto Torres, Jon Moncayola et Ruben Garcia. Enfin, Chimy Avila prend seul la point de l'attaque.

Les compositions

Real Madrid : Courtois - Odriozola, Militao, Varane, Marcelo - Casemiro, Blanco - Asensio, Hazard, Vinicius - Benzema

Osasuna : Herrera - Vidal, Aridane, D. Garcia, Sanchez - Torro - Martinez, Torres, Moncayola, R. Garcia - Avila